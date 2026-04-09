9 Aprile 2026
di
Alvise Salerno
Interviste
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9 Aprile 2026

Ditonellapiaga videointervista, “Miss Italia mi serve per affrontare il fallimento e fare pace con me stessa”

Un concept album senza compromessi, scritto per liberarsi dalle pressioni del mercato e ritrovare se stessa.

Interviste di Alvise Salerno
Ditonellapiaga durante l'intervista per l'uscita del nuovo album Miss Italia
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Ditonellapiaga ha presentato ufficialmente il suo album Miss Italia, in uscita il 10 aprile, che arriva al termine di un percorso iniziato tra la fine del 2025 e questa prima parte del 2026, con il picco più alto rappresentato dalla partecipazione (e il podio conquistato) con Che Fastidio!.

Ai nostri microfoni ha raccontato ogni singola sfaccettatura di questo progetto che ha richiesto un anno di lavorazione e tante energie psicofisiche, come da lei stessa raccontato, ma che è servito per cambiare:

Miss Italia: un album per fare pace con se stessa

“Per la prima volta c’è una coerenza tematica in questo album che negli altri non c’era, il titolo è legato al contenuto. Affronto il rapporto con il fallimento, con le aspettative.

Mi sento meno triste, sono più a fuoco e il disco l’ho scritto per fare pace con me stessa. E’ stato un percorso legato a un momento di smarrimento e crisi quindi dalla traccia 1 alla 10 faccio i conti con chi sono.

Se penso a Hollywood è un momento di disperazione, Che Fastidio! rappresenta la rabbia e la reazione a quel momento e così via fino a La Verità.”

Margherita e Ditonellapiaga: due anime nello stesso disco

Un album ricco di generi e stili diversi, quale rappresenta Ditonellapiaga artista e quale Margherita persona:

“Ho sempre fatto musica contaminata, tutti i miei album sono eclettici, ma in questo caso è stato gestito tutto meglio quindi non so se c’è qualcosa che mi rappresenta di più però IO, per esempio, l’ho scritta come terapia per Margherita. Che Fastidio! oppure Sì Lo So, più caricaturali, forse rappresentano Ditonellapiaga.

La prima canzone che ho scritto è stata Che Fastidio! a marzo/aprile 2025, l’album l’ho chiuso a natale quindi piano piano con la scrittura dei testi ho capito meglio come gestire i testi.”

Nessun featuring, nemmeno il duetto con Tony Pitony

Non ci sono feat nell’album, neanche il duetto con Tony Pitony. Come mai questa scelta?

“L’album è davvero molto personale, è una terapia che ho fatto durante la scrittura e mi ha aiutato a capirmi quindi sarebbe stato un intruso chiunque altro. Ho fatto una scelta, una presa di posizione e anche la cover con Tony non c’entrava con il resto del discorso.

Mi sarebbe convenuto per questioni di risultati e streaming inserirla ma volevo che tutto fosse coerente.

Secondo me è un concept album, l’ho approcciato così, come fosse una tesi con una mappa concettuale. Prima non mi sentivo libera di fare la mia musica, qui invece non ho reference e non avevo aspettative. Scrivere e basta e poi come va va.”

Il tour di Ditonellapiaga: tutte le date

Ricordiamo che Ditonellapiaga sarà in tour a partire da maggio, di seguito il calendario in aggiornamento:

  • 26 maggio L’Aquila – Cooltura Fest
  • 04 giugno Cagliari – AteneiKa
  • 18 giugno Rivoli (To) – Sguardi Live
  • 28 giugno Perugia – L’ Umbria Che Spacca
  • 02 luglio Cremona – Tanta Robba Festival
  • 03 luglio Bergamo – NXT
  • 15 luglio Treviso – Suoni Di Marca
  • 16 luglio Arezzo – Men/Go Music Fest
  • 31 luglio Montecosaro (Mc) – Mind Festival
  • 1° agosto Livorno – Effetto Venezia
  • 03 agosto Locarno – Rotonda By La Mobiliare
  • 09 agosto Roccadaspide (Sa) – Festival Dell’aspide
  • 11 agosto Milazzo – Mish Mash Festival
  • 04 settembre Trento – Trento Live Fest
  • 12 settembre Padova – Pride Village

Ditonellapiaga – Miss Italia – Videointervista

All Music Italia

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