Testo e significato di Oh, Maria!, il nuovo singolo di Benji & Fede, in uscita venerdì 24 aprile per Warner Records Italy. Il brano, che segue la pubblicazione di Zero, segna un ulteriore passo nel percorso di riavvicinamento del duo alla propria essenza musicale, mescolando l’istinto degli esordi con una produzione dal sapore dichiaratamente anni Settanta.

Nelle settimane precedenti all’uscita, Benji & Fede hanno condiviso sui social una serie di video senza filtri, armati solo di voce e chitarra, rievocando le atmosfere in cui il loro progetto ha preso forma. Una scelta che non punta alla nostalgia, ma alla necessità di ritrovare il punto di partenza da cui tutto è iniziato.

Benji & Fede – Oh, Maria! : il significato del brano

Il significato di Oh, Maria! nasce in una zona istintiva e viscerale, dove il suono torna a farsi fisico e immediato. Il brano racconta una canzone d’amore fuori asse: ironica, disordinata e a tratti ossessiva. Un flusso emotivo che cresce costantemente senza mai trovare un vero punto di equilibrio, spinto da una cassa dritta di ispirazione anni Settanta che detta il ritmo senza sosta.

Sullo sfondo c’è Milano, descritta con il suo ritmo accelerato e le sue inevitabili contraddizioni. La città fa da cornice a quella tensione continua tra desiderio e smarrimento, raccontando il bisogno umano di rincorrere qualcosa anche quando questo qualcosa non ha ancora un nome preciso.

Il testo di Oh, Maria!

Il testo completo di “Oh, Maria!” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 24 aprile, giorno di uscita del singolo.

Il ritorno live: “Sempre in due – Live a teatro”

Dopo aver inaugurato il 2026 con nuova musica, Benji & Fede si preparano a riportare il loro racconto sul palco. A ottobre, infatti, il duo arriverà per la prima volta nei teatri italiani con Sempre in due – Live a teatro, la tournée prodotta e organizzata da Vivo Concerti.

Ecco il calendario completo delle date: