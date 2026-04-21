21 Aprile 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
21 Aprile 2026

Benji & Fede, Oh, Maria!: testo e significato del brano che racconta un amore fuori asse a ritmo anni ’70

Il nuovo singolo del duo esce il 24 aprile. Un brano istintivo e viscerale che anticipa il tour nei teatri previsto per l'autunno 2026.

News di All Music Italia
Benji e Fede in posa in studio, con Fede che imbraccia una chitarra elettrica nera
Condividi su:

Testo e significato di Oh, Maria!, il nuovo singolo di Benji & Fede, in uscita venerdì 24 aprile per Warner Records Italy. Il brano, che segue la pubblicazione di Zero, segna un ulteriore passo nel percorso di riavvicinamento del duo alla propria essenza musicale, mescolando l’istinto degli esordi con una produzione dal sapore dichiaratamente anni Settanta.

Nelle settimane precedenti all’uscita, Benji & Fede hanno condiviso sui social una serie di video senza filtri, armati solo di voce e chitarra, rievocando le atmosfere in cui il loro progetto ha preso forma. Una scelta che non punta alla nostalgia, ma alla necessità di ritrovare il punto di partenza da cui tutto è iniziato.

Benji & FedeOh, Maria!: il significato del brano

Il significato di Oh, Maria! nasce in una zona istintiva e viscerale, dove il suono torna a farsi fisico e immediato. Il brano racconta una canzone d’amore fuori asse: ironica, disordinata e a tratti ossessiva. Un flusso emotivo che cresce costantemente senza mai trovare un vero punto di equilibrio, spinto da una cassa dritta di ispirazione anni Settanta che detta il ritmo senza sosta.

Sullo sfondo c’è Milano, descritta con il suo ritmo accelerato e le sue inevitabili contraddizioni. La città fa da cornice a quella tensione continua tra desiderio e smarrimento, raccontando il bisogno umano di rincorrere qualcosa anche quando questo qualcosa non ha ancora un nome preciso.

Il testo di Oh, Maria!

Il testo completo di “Oh, Maria!” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 24 aprile, giorno di uscita del singolo.

Il ritorno live: “Sempre in due – Live a teatro”

Dopo aver inaugurato il 2026 con nuova musica, Benji & Fede si preparano a riportare il loro racconto sul palco. A ottobre, infatti, il duo arriverà per la prima volta nei teatri italiani con Sempre in due – Live a teatro, la tournée prodotta e organizzata da Vivo Concerti.

Ecco il calendario completo delle date:

  • Sabato 3 ottobre 2026 | Modena @ Teatro Storchi (DATA ZERO – SOLD OUT)
  • Lunedì 5 ottobre 2026 | Torino @ Teatro Colosseo
  • Mercoledì 7 ottobre 2026 | Firenze @ Teatro Cartiere Carrara
  • Giovedì 8 ottobre 2026 | Bologna @ Teatro Duse
  • Domenica 11 ottobre 2026 | Pescara @ Teatro Massimo
  • Martedì 13 ottobre 2026 | Roma @ Teatro Brancaccio
  • Venerdì 16 ottobre 2026 | Milano @ Teatro dal Verme
  • Lunedì 19 ottobre 2026 | Napoli @ Teatro Augusteo

All Music Italia

Articoli più letti

I dodici artisti in gara nella quinta puntata di Canzonissima 2026 su Rai 1 1

Canzonissima 2026, quinta puntata: le pagelle. Cocciante da 9,5, Moro da 8,5. Il programma da 4,5
Gli allievi a rischio eliminazione nella quinta puntata del Serale di Amici 2026 2

Serale Amici 2026, quinta puntata: Kiara è l'eliminata del 18 aprile
Vasco Rossi, autore di "Un senso", il brano vincitore della quinta puntata di Canzonissima 2026 3

Canzonissima 2026, quinta puntata: vince "Un senso" di Vasco Rossi con Leo Gassmann
chi sostituisce Lauro X Factor 2026 giudici 4

Chi prenderà il posto di Achille Lauro a X Factor 2026?
Achille Lauro - Comuni immortali, la copertina del disco con il volto dell'artista coperto da farfalle 5

Perché Achille Lauro ha scritto "Comuni Immortali": la storia di un amore impossibile
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 6

BLANCO riparte dai palazzetti: via al tour 2026, tra hit e nuovi brani di MA’
Le pagelle dei cantanti della quinta puntata del Serale di Amici 2026 del 18 aprile 7

Serale Amici 2026, le pagelle della quinta puntata: Elena sempre più a fuoco, Lorenzo sottotono
Tommaso Paradiso durante il tour 2026 con la scaletta del concerto 8

Tommaso Paradiso a Roma svela la scaletta del tour 2026 tra ritorni e sorprese
Madame – Disincanto copertina nuovo album in uscita nel 2026 9

Madame ha preso una posizione e se l'industria non ne parla abbiamo un problema. La recensione di "Disincanto"
Litfiba 17 Re testo e significato cover singolo 10

Litfiba, dopo 40 anni esce il nuovo singolo 17 Re: il brano mai pubblicato

Cerca su A.M.I.