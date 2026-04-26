27 Aprile 2026
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Fabio Gattone
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27 Aprile 2026

Federica Carta: il brano “Stupido dolore” è la risposta al non saper dire addio

Il nuovo singolo, scritto con Fasma e prodotto da GG, esplora il confine tra andare avanti e restare legati a ciò che non passa

News di Fabio Gattone
Foto di Federica Carta in primo piano, scelta per il lancio del singolo "Stupido dolore"
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Federica Carta pubblica Stupido dolore, secondo capitolo di un percorso artistico più intimo iniziato con Ti prego non piangere. Il brano, disponibile negli store digitali dal 24 aprile 2026, mette al centro una domanda semplice ma difficile da sciogliere: come si fa a lasciar andare davvero qualcuno?

La canzone, scritta insieme a Fasma (Tiberio Fazioli) e prodotta da GG, esplora quello spazio sospeso tra il bisogno di andare avanti e l’incapacità di staccarsi davvero da qualcuno. Il pezzo nasce da una collaborazione che negli ultimi lavori si è consolidata sempre di più.

Il risultato è un brano diretto, essenziale, dove produzione e testo si muovono insieme senza sovrastrutture. La scrittura resta personale, quasi confidenziale. Le sonorità accompagnano l’ascoltatore dentro una sensazione precisa di intimità.

Copertina di "Stupido dolore", il nuovo singolo di Federica Carta

Il significato di “Stupido dolore”

Al centro del brano c’è una domanda che ritorna continuamente, ripetendosi quasi come un’ossessione: come si fa? Come si smette di pensare a qualcuno? Come si svuota una stanza che continua a essere piena di presenza? Come si separano i ricordi da ciò che si prova ancora?

Federica Carta descrive situazioni reali e dolori concreti. Il problema è che spesso a quelle domande non c’è risposta. “Ci sono storie che ho rimandato, altre che vengono a farmi visita solo nel buio dei miei sogni. Ognuna coi suoi mostri, avvolte dalla luce, rimaste intrappolate senza spiegazioni. Poi, quando è il momento, escono da sole su un foglio e si vestono d’inchiostro. All’improvviso non hanno più un nome, ma un titolo“, ha spiegato l’artista.

Nel testo del brano, il dolore non è qualcosa di astratto. È concreto, quasi fisico. Ha un odore; si lega agli spazi e agli oggetti. Non è passato, è presente. Rimane anche quando si prova a lasciarlo indietro. Questa presenza continua lo rende difficile da definire, ma impossibile da ignorare.

Chiamarlo “stupido” diventa allora un tentativo di ridimensionarlo, per difendersi. E’ un modo per tenerlo a distanza almeno nelle parole. Ma il dolore non segue logiche, non si corregge, non si spegne a comando.

Si insinua nei pensieri che tornano sempre allo stesso punto. E quella domanda – “come si fa?” – resta lì, senza risposta.

Federica carta: Un pop più essenziale e personale

Dopo essersi fatta conoscere ad Amici di Maria De Filippi nel 2016 e aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2019, l’artista ha intrapreso un deciso cambio di rotta. Si è allontanata dal pop tradizionale degli esordi; e ha puntato su un linguaggio musicale più essenziale.

Con Stupido dolore, Federica Carta prosegue questo percorso avvicinandosi a sonorità più contemporanee, con influenze elettroniche e una scrittura più diretta. Si tratta di un passo avanti coerente, che amplia i confini del suo pop senza perderne l’identità.

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