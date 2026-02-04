4 Febbraio 2026
Federica Carta torna con “Ti prego non piangere”, scritto con Fasma

Il nuovo singolo esce il 6 febbraio e segna una ripartenza più intima per l’artista.

Ci sono frasi che non nascono per “risolvere”, ma per restare. Federica Carta riparte da lì con Ti prego non piangere, nuovo singolo disponibile da venerdì 6 febbraio. Un brano che sceglie la misura, attraversa la fragilità senza alzarne la voce e mette la presenza al posto delle risposte.

Federica Carta torna con Ti prego non piangere

Ti prego non piangere nasce da una frase semplice, ripetuta fino a diventare necessaria. Non è una promessa, né una consolazione “di comodo”: è un modo di esserci quando il dolore ha già fatto il suo corso e non c’è più margine per intervenire, se non rimanendo.

Nel testo scorrono immagini quotidiane e trattenute, la neve sui tetti, una casa di specchi, lo sguardo degli altri, che disegnano una fragilità esposta e una sorta di immobilità emotiva, in cui l’identità vacilla. Accanto al desiderio di tendere una mano, però, emerge una consapevolezza più netta: riconoscere un limite, accettare che prendersi cura non significa annullarsi. È in quella tensione, tra restare e cambiare, che la canzone trova il suo equilibrio.

Sul piano musicale Ti prego non piangere si muove tra alternative pop e suggestioni drum & bass, attraversato da influenze elettroniche e new R&B. La scrittura resta essenziale, lascia spazio alle parole e al loro significato, senza appesantire l’emotività con sovrastrutture inutili.

La collaborazione con Fasma

A raccontare il senso di questa ripartenza è la stessa Federica Carta, che negli anni di silenzio discografico descrive un passaggio di trasformazione personale e artistica:

“In questi anni senza far uscire musica ho pensato fosse tutto finito, ed è solo quando ho dato modo alla luce di tornare dentro me, che ho incontrato persone che mi hanno permesso di esprimermi, aprirmi, creare, credere ancora – racconta Federica – Ho passato anni a rincorrere una versione di me che non riconoscevo più.

Ho capito che restare dove sei fa più paura di provare a cambiare le cose, ed è quando trovi il coraggio di spazzare via i tuoi limiti, che la vita ti ripaga.

Non mi chiedo più se sto facendo la cosa giusta, lo so e basta.”

La recente collaborazione con Fasma nel brano Follia fa da cornice a questo pezzo che segna una ripartenza: prodotto da GG, Ti prego non piangere apre una fase inedita del percorso dell’artista, orientata verso una scrittura più intima e un’estetica più autentica. Il singolo è firmato da Federica Carta insieme a Tiberio Fazioli (Fasma) con Luigi Zammarano (GG) in composizione.

