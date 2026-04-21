22 Aprile 2026
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22 Aprile 2026

Nostalgia 90 arriva a Napoli: il Primo Maggio fa ballare l’Ex Base NATO

Il party show anni '90 inaugura la stagione di concerti dell'area eventi di Bagnoli. Dodici ore di musica a ingresso gratuito.

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Grafica ufficiale del party show Nostalgia 90 con il logo, una palla stroboscopica e fuochi d'artificio sul palco.
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Il format Nostalgia 90 sbarca a Napoli. Venerdì 1 maggio l’iconica Ex Base NATO di Bagnoli ospiterà una data speciale del party show anni ’90 più famoso d’Italia. L’evento inaugura ufficialmente la nuova stagione di concerti dell’area con un’intera giornata di musica a ingresso gratuito.

Il format unisce musica, spettacolo e intrattenimento. Le porte apriranno a mezzogiorno e la festa andrà avanti fino a mezzanotte. Il cuore dell’evento sarà il live show serale: alle 21:00 partirà lo spettacolo ufficiale di Nostalgia 90, costruito sulle hit dance e pop che hanno segnato un decennio.

Nostalgia 90: i numeri del format

I numeri registrati negli ultimi anni confermano la portata del progetto. Con oltre 15 milioni di interazioni social, 3 milioni di spettatori live e più di 280 eventi all’anno, il format ha aggregato una community di oltre 2 milioni di follower. Oggi è leader in Europa per gli eventi dedicati alla cultura pop degli anni ’90.

Il successo nasce dalla capacità di unire pubblici diversi. Sotto il palco si ritrovano sia le generazioni che quegli anni li hanno vissuti in prima persona, sia i più giovani che li hanno scoperti successivamente attraverso la moda, la televisione e le piattaforme streaming.

Info e biglietti per il Primo Maggio a Napoli

L’appuntamento del 1 maggio all’Ex Base NATO (Via della Liberazione, 1) è a ingresso totalmente gratuito. L’organizzazione prevede la possibilità di registrarsi per ottenere un accredito che garantisce l’accesso prioritario all’area eventi.

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