Concerto Primo maggio Bologna 2026.

Il primo maggio bologna torna in Piazza Maggiore con Una grande festa in piazza, il tradizionale concerto gratuito organizzato da CGIL Bologna e CISL Area Metropolitana Bolognese in collaborazione con Arci Bologna. Un evento che, dopo il successo delle passate edizioni, conferma la sua formula: otto ore di musica dal vivo per attraversare generazioni e generi musicali, dal cantautorato al rap, fino al rock indipendente.

La conduzione dell’edizione 2026 è affidata ad Amalia Apicella e Claudio Succi di Radio Città Fujiko, emittente che seguirà l’evento in diretta radiofonica. Per chi non potrà essere in piazza, l’intero concerto sarà trasmesso anche in diretta televisiva su TRC Bologna.

Il cast del concerto Primo Maggio 2026 a Bologna: da Nada a Giancane

La musica in Piazza Maggiore inizierà alle ore 16:00 e andrà avanti ininterrottamente fino a mezzanotte. Il cast schiera nomi di peso della scena indipendente e cantautorale italiana. Tra i più attesi c’è Nada, voce iconica e trasversale, affiancata da Giancane, che porterà sul palco il suo pop-folk ironico e tagliente. Spazio anche alla sperimentazione con Murubutu: il rapper emiliano proporrà la sua narrazione a tinte letterarie accompagnato dagli arrangiamenti jazz e swing della Moon Jazz Band.

La line-up si completa con una serie di artisti emergenti e volti noti al pubblico televisivo: da Pierdavide Carone e Raffaele Renda (entrambi con un passato ad Amici di Maria De Filippi) a Martina Attili, che il grande pubblico ha conosciuto a X Factor con il brano Cherofobia. E ancora: Alex Fernet, Lauryyn, Liccia, Prog18, Januaria, Camelot Band, The Wine Barrels, Matteo Greco, Unplugged Musique ed Effedi.

L’elenco completo dei cantanti del Primo Maggio a Bologna

Alex Fernet

Camelot Band

Effedi

Giancane

Januaria

Lauryyn

Liccia

Magenta#9

Martina Attili

Matteo Greco

Murubutu + Moon Jazz Band

+ Nada

Pierdavide Carone

Prog18

Raffaele Renda

The Wine Barrels

Unplugged Musique

I Magenta#9 giocano in casa e omaggiano Gino Paoli

A rappresentare la scena rock locale ci penseranno i Magenta#9, band bolognese nata nel 2017 e vincitrice di Sanremo Rock nel 2020. Il gruppo, che nel 2024 ha aperto il concerto di Vasco Rossi allo Stadio San Siro, porterà sul palco di Piazza Maggiore la propria identità sonora chiudendo il set con un omaggio a Gino Paoli: una versione rock de Il cielo in una stanza, brano che unisce le generazioni e sottolinea il legame della band con la grande canzone d’autore.

Un’esibizione che arriva a pochi giorni dalla pubblicazione del videoclip ufficiale della versione live di Non si può (il loro primo singolo di successo) e che fa da ponte verso il secondo album di inediti, attualmente in lavorazione dopo i mesi passati in studio.