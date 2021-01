Gazzelle nuovo album

Arriverà il 12 febbraio il nuovo album di Gazzelle Ok, che uscirà a poco più di due anni da Punk, progetto che ha ottenuto un disco di platino.

Ok (Maciste Dischi / Artist First) si snoderà tra 11 tracce, in cui non mancheranno i singoli Destri, Scusa e il nuovo Belva (ne abbiamo parlato Qui), che uscirà il prossimo 29 gennaio.

C’è grande attesa per il progetto discografico del trentunenne cantautore romano, che negli ultimi anni è riuscito a trovare una strada con un sound e un approccio originale e coinvolgente denominato Sexy Pop.

Scorrendo la tracklist colpisce la collaborazione di Gazzelle con tha Supreme, il producer multiplatino che negli ultimi anni ha conquistato il mercato dello streaming. I due saranno insieme nel brano Coltellata, nona traccia del progetto.

GAZZELLE NUOVO ALBUM

Ecco la tracklist del nuovo album di Gazzelle Ok.

1 – Blu

2 – Destri

3 – GBTR

4 – Però

5 – Lacrima

6 – Ok

7 – 7

8 – Belva

9 – Coltellata (feat. tha Supreme)

10 – Scusa

11 – Un po’ come noi

Lo scorso 15 gennaio Gazzelle è stato ospite live di Alessio Bertallot, per una speciale performance sui canali Amazon.

C’è molta attesa per il ritorno del cantautore che presenterà per la prima volta dal vivo i brani del nuovo album in due date esclusive in programma il prossimo mese di luglio a Roma e Milano.