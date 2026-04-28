28 Aprile 2026
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28 Aprile 2026

Emma, prima headliner donna di Rock in Roma 2026: sul palco anche Elisa, Annalisa, Rkomi, Alessandra Amoroso, Tony Effe e Olly

Il 2 luglio a Roma e il 9 settembre a Milano due live open air con una scaletta aperta a ospiti e collaborazioni

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Emma nella foto promozionale dei concerti 2026 tra Rock in Roma e Milano
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Emma Rock in Roma 2026: la cantante sarà la prima e unica headliner donna dell’edizione 2026 del festival romano, con il concerto in programma il 2 luglio all’Ippodromo delle Capannelle. L’appuntamento aprirà la sua estate live, che proseguirà il 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Le due date sono pensate come eventi open air con una produzione dedicata e una scaletta aperta a momenti condivisi. Durante l’incontro con la stampa, Emma ha anticipato anche alcuni ospiti: Elisa, Annalisa, Rkomi, Alessandra Amoroso, Tony Effe e Olly. I dettagli delle singole partecipazioni non sono ancora stati comunicati.

Emma prima headliner donna di Rock in Roma 2026

La data romana del 2 luglio inserisce Emma nella line up di Rock in Roma 2026, festival arrivato alla sedicesima edizione. Il concerto si terrà all’Ippodromo delle Capannelle, una delle due venue principali della rassegna insieme alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Alla presentazione in Campidoglio, la cantante ha parlato del live romano come di un ritorno in un luogo ormai familiare:

“È una grande emozione. Stiamo preparando uno spettacolo veramente incredibile. Sono supercontenta che il tour estivo parta da Roma, che ormai da 16 anni è casa mia.”

La presenza di Emma arriva in un cartellone che, tra Ippodromo delle Capannelle e Cavea, mette insieme rock, pop, urban, cantautorato e nomi internazionali. Tra gli artisti annunciati ci sono The Offspring, Negramaro, Caparezza, Mumford & Sons, Mannarino, OneRepublic, Litfiba, Luchè, Bluvertigo, Ben Harper & The Innocent Criminals, Europe e Marilyn Manson.

Da Elisa ad Olly: gli ospiti annunciati da Emma

Per i due live estivi, Emma ha scelto di chiamare sul palco alcuni colleghi con cui ha incrociato collaborazioni, amicizie e passaggi di carriera. Tra i nomi anticipati figurano Elisa, Annalisa, Rkomi, Alessandra Amoroso, Tony Effe e Olly.

La formula non è ancora stata dettagliata. L’idea, però, sembra quella di costruire una scaletta con momenti aperti, in cui il repertorio di Emma possa incontrare voci e mondi diversi. Una scelta coerente con gli ultimi anni della cantante, in cui le collaborazioni hanno avuto un ruolo sempre più visibile.

Le date estive di Emma tra Roma e Milano

Gli appuntamenti annunciati sono due:

  • 2 luglio 2026Roma – Ippodromo delle Capannelle, Rock in Roma
  • 9 settembre 2026Milano – Ippodromo Snai San Siro

Roma sarà quindi il punto di partenza dell’estate live di Emma, mentre Milano chiuderà il percorso a settembre. Due spazi grandi, all’aperto, pensati per una produzione diversa rispetto ai concerti nei palazzetti o nei club.

Emma anche al Concerto del Primo Maggio

Prima dei live estivi, Emma sarà tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2026 a Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. Il suo nome rientra nel cast del Concertone, che anche quest’anno riunirà artisti di generazioni diverse sul palco promosso da CGIL, CISL e UIL.

Per la cantante si tratta di un altro passaggio live in una stagione che la vedrà muoversi tra grandi eventi, festival e due concerti centrali del suo calendario.

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