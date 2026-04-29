29 Aprile 2026
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29 Aprile 2026

Nerissima Serpe: “Nerissima” chiude la trilogia e mette dentro Vasco, Madame e Kid Yugi

Il disco chiude la trilogia iniziata con Denti da latte e Identità. Il 13 maggio arriva anche Red Bull 64 Bars.

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Nerissima Serpe annuncia Nerissima, nuovo album con Madame, Kid Yugi e l’omaggio a Vasco Rossi
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Nerissima Serpe Nerissima album è il nuovo progetto in studio dell’artista, in uscita il 1° maggio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico per EMI Records Italy/Universal Music Italia. Il disco contiene duetti con Madame, Kid Yugi, Artie 5ive, Papa V, Latrelle e Promessa.

Tra i brani del progetto c’è anche Ridere di Te 2026, singolo in radio dal 1° maggio e omaggio diretto di Nerissima Serpe a Vasco Rossi, uno dei suoi riferimenti musicali dichiarati.

Nerissima chiude la trilogia di Nerissima Serpe

Nerissima arriva dopo Denti da latte, pubblicato nel 2020, e Identità, uscito nel 2023. Il nuovo album chiude quindi una trilogia costruita negli anni attorno alla crescita artistica e personale di Nerissima Serpe.

Il disco racconta l’ultimo anno e mezzo dell’artista, tra tour, risultati personali, momenti più chiusi e una scrittura che alterna brani rap più diretti a tracce intime. Lo spiega lo stesso Nerissima Serpe:

“L’album fotografa perfettamente il mio ultimo anno e mezzo, dove ho dovuto affrontare tantissime situazioni e sfide: dalle più belle, stimolanti, energiche come ad esempio andare in tour o ottenere successi personali, fino a situazioni più oscure, interiori e intime, dove rimanevo da solo in camera al buio, solo con i miei scheletri e i miei demoni. Il disco riflette dunque questo dualismo, questa serie di up e down che quotidianamente mi vivo.”

“Nell’ultimo periodo, grazie alla musica, sono riuscito ad approcciarmi, in maniera del tutto sana e sempre più autentica, ai miei dolori personali e alle mie paranoie che solitamente mi mettevano in crisi. Ho imparato a sfogare perfettamente tutto ciò nelle mie canzoni, dando tutto me stesso, senza esclusione di colpi, senza tenermi nulla dentro, dando sempre la versione più vera e autentica di me.”

Il significato del titolo Nerissima

Il titolo dell’album parte dal nero come stato d’animo. Non solo un colore, quindi, ma un’immagine che per l’artista tiene insieme sicurezza, eleganza, cattiveria e abisso.

“L’ho intitolato Nerissima perché penso che il colore nero rappresenti uno stato d’animo, presente un po’ in tutte le persone. Lo vedo come sicurezza, eleganza, dinamicità, cattiveria, come una Pantera, una Ferrari color nero, ma allo stesso tempo rappresenta anche l’abisso. E dentro questo abisso, anche se fa paura, bisogna passarci attraverso per capire noi stessi.”

Il trailer di annuncio del progetto vede protagonista Michèle Lamy. Nel monologo della clip, il nero viene raccontato come una forza universale, capace di unire e dividere, tenendo insieme opposti come amore e odio.

Ridere di Te 2026 è l’omaggio a Vasco Rossi

Tra i brani centrali di Nerissima c’è Ridere di Te 2026, singolo in radio dal 1° maggio. Il pezzo nasce come omaggio di Nerissima Serpe a Vasco Rossi, artista che ha segnato il suo rapporto con la scrittura fin da ragazzino.

Il riferimento è a Ridere di te, brano di Vasco che l’artista ha indicato come uno dei pezzi capaci di insegnargli a dare peso alle parole e alle emozioni dentro una canzone.

Da 4 Gambe a Tu Mi Fai: i brani che hanno anticipato l’album

Nerissima è stato anticipato da 4 Gambe, brano diventato virale su TikTok e presentato da Nerissima Serpe durante l’half-time show del match di basket Olimpia Milano contro Maccabi Tel Aviv, all’Allianz Cloud di Milano.

Il secondo anticipo è stato Tu Mi Fai. Due brani diversi per direzione e scrittura, utili a introdurre il contrasto che attraversa l’album: da una parte energia, ritmo e rap più fisico; dall’altra una zona più emotiva e personale.

La tracklist di Nerissima

Questa la tracklist completa del nuovo album di Nerissima Serpe:

  1. Opplà
  2. Musica Immortale
  3. Armato feat. Kid Yugi
  4. 4 Gambe
  5. Ridere di Te 2026
  6. Vicini ma Lontani
  7. Slime Slime Slime
  8. Bacio del Cobra feat. Artie 5ive
  9. Tu Mi Fai
  10. Tempo feat. Latrelle e Promessa
  11. Rocky
  12. In Tilt
  13. Famiglia feat. Papa V
  14. Comunicazione feat. Madame
  15. Sento Suoni
  16. Chi lo sa

Madame, Kid Yugi, Artie 5ive e gli altri feat di Nerissima

Il disco contiene diversi duetti. Kid Yugi compare in Armato, Artie 5ive in Bacio del Cobra, Latrelle e Promessa in Tempo, Papa V in Famiglia e Madame in Comunicazione.

Le collaborazioni allargano il campo del disco senza spostare il baricentro: Nerissima Serpe resta al centro di un lavoro che alterna banger, momenti più introspettivi e brani costruiti su un immaginario scuro, coerente con il titolo.

Nerissima Serpe protagonista di Red Bull 64 Bars

Dopo l’uscita dell’album, Nerissima Serpe sarà protagonista di un nuovo episodio di Red Bull 64 Bars con la traccia Denti da squalo 64 Bars. Il brano uscirà mercoledì 13 maggio sul canale YouTube Red Bull Droppa.

 

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