Locus Festival 2026 torna dal 18 giugno al 2 settembre con la sua XXII edizione e un programma che attraversa Bari, Alberobello, Andria, Minervino Murge, Ostuni, Locorotondo e Fasano. Il concept scelto per quest’anno è “Play what’s not there”, ispirato a una frase di Miles Davis nel centenario della sua nascita.

La line up unisce grandi nomi internazionali, ritorni italiani, elettronica, jazz, cantautorato e progetti che hanno segnato pezzi diversi della musica degli ultimi decenni. Tra gli artisti annunciati ci sono David Byrne, John Legend, BEAT, Johnny Marr, Marcus Miller, Skunk Anansie, Thundercat, Ezra Collective, Subsonica, C.S.I., I Cani, Vinicio Capossela, Mannarino, Daniele Silvestri, Fulminacci, Frah Quintale, Ditonellapiaga, La Niña e molti altri.

Locus Festival 2026: il concept ispirato a Miles Davis

La frase guida della nuova edizione, “Don’t play what’s there. Play what’s not there”, arriva dall’immaginario di Miles Davis. Il festival parte da lì per costruire un programma che non si limita a mettere in fila concerti, ma prova a far convivere generazioni e linguaggi lontani.

Il riferimento a Davis attraversa in modo esplicito anche uno degli appuntamenti più attesi: Marcus Miller presenterà We Want Miles!, progetto costruito con una all-star band composta da musicisti che hanno lavorato o raccolto direttamente l’eredità del trombettista.

I grandi nomi internazionali del Locus Festival 2026

Il cartellone internazionale parte da David Byrne, che porterà al festival l’unica data al Sud Italia del suo nuovo progetto Who is The Sky?. Alla Fiera del Levante di Bari arriveranno anche i Kneecap, trio hip hop di Belfast, e BEAT, progetto dedicato alla musica dei King Crimson anni ’80 con Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin e Danny Carey.

Tra gli altri nomi annunciati ci sono Johnny Marr, chitarrista e cofondatore degli Smiths, in esclusiva per il Sud Italia alla Tenuta Bocca di Lupo di Minervino Murge, e John Legend, atteso all’Arena Bianca di Ostuni con A Night of Songs & Stories.

Nel programma anche Skunk Anansie, Soulwax, Sébastien Tellier, Il Est Vilaine, Thundercat, DJ Koco aka Shimokita, The Orb, Ezra Collective, Jalen Ngonda e Mind Enterprises.

Da C.S.I. ai Subsonica: il blocco italiano del festival

La parte italiana del Locus Festival 2026 mette insieme ritorni pesanti e nomi delle ultime generazioni. Il 2 settembre, al Parco Archeologico di Egnazia, i C.S.I. chiuderanno il festival con la formazione storica: Giovanni Lindo Ferretti, Ginevra Di Marco, Massimo Zamboni, Giorgio Canali, Gianni Maroccolo e Francesco Magnelli.

I Subsonica festeggeranno trent’anni di carriera portando dal vivo il nuovo album Terre Rare. Vinicio Capossela tornerà al Locus per il trentennale de Il Ballo di San Vito, mentre I Cani, progetto di Niccolò Contessa, arriveranno a Locorotondo dopo il ritorno sulle scene con post mortem.

In cartellone anche Mannarino, Ditonellapiaga, Frah Quintale, Daniele Silvestri e Fulminacci in una data condivisa, Ditonellapiaga, La Niña, Cosmo con un concerto all’alba, Iosonouncane in versione acustica, Tutti Fenomeni, Marco Castello, Nico Arezzo, Arya, Carolina Bubbico, Davide Ambrogio, Gaia Rollo, Napoli Segreta, Dario Jacque, Faccianuvola, Satantango e Tära.

Le location del Locus Festival 2026 in Puglia

La mappa del festival resta uno dei tratti distintivi del progetto. La Fiera del Levante di Bari ospiterà alcune delle date principali, mentre Locorotondo continuerà a essere il centro agostano della rassegna, tra Masseria Ferragnano e Piazza Aldo Moro.

Il programma toccherà anche Alberobello, nell’anno del trentennale del riconoscimento UNESCO dei trulli, Castel del Monte ad Andria, la Tenuta Bocca di Lupo a Minervino Murge, l’Arena Bianca di Ostuni, il Parco Naturalistico e Archeologico di Santa Maria di Agnano e il Parco Archeologico di Egnazia.

Il programma del Locus Festival 2026

Bari – Fiera del Levante

18 giugno – Kneecap

23 giugno – David Byrne

3 luglio – BEAT performing the music of 80’s King Crimson

24 luglio – Skunk Anansie

25 luglio – Frah Quintale, Tutti Fenomeni

30 luglio – Marcus Miller presents We Want Miles!

Alberobello – Largo Martellotta

4 luglio – Ditonellapiaga, Carolina Bubbico

Andria – Castel del Monte

17 luglio – Iosonouncane

Minervino Murge – Tenuta Bocca di Lupo

18 luglio – Johnny Marr

Ostuni – Arena Bianca

24 luglio – John Legend

Locorotondo – Masseria Ferragnano

7 agosto – Marco Castello, Jalen Ngonda, Mind Enterprises

8 agosto – I Cani, Faccianuvola, Satantango

9 agosto – Mannarino, Ezra Collective, Napoli Segreta, Dario Jacque

10 agosto – Fulminacci, Daniele Silvestri

11 agosto – Soulwax, Sébastien Tellier, Il Est Vilaine, Gaia Rollo

12 agosto – Vinicio Capossela, La Niña, Davide Ambrogio

13 agosto – Thundercat, DJ Koco aka Shimokita, Nico Arezzo, Arya

14 agosto – Subsonica, The Orb, Tära

Ostuni – Parco Santa Maria di Agnano

15 agosto – Cosmo – Matinée dall’alba

Fasano – Parco Archeologico di Egnazia

2 settembre – C.S.I.

Talk, cinema e appuntamenti gratuiti a Locorotondo

Nei giorni di Locorotondo, dal 7 al 14 agosto, il festival ospiterà anche la sezione Talk & Movies in Piazza Aldo Moro. Gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito e uniranno incontri dedicati alla musica, realizzati anche in collaborazione con Radio Capital, e proiezioni cinematografiche su grande schermo.

Tra i titoli annunciati ci sono Un passo alla volta di Fabi, Silvestri e Gazzè, It’s Never Over su Jeff Buckley e Viva Tondelli, dedicato alla controcultura tra anni ’70 e ’80.

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