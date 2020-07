Andrea Dessì lancia “Mi perdido amor” feat. Mietta e Massimo Tagliata

Mi perdido amor è il nuovo singolo di Andrea Dessì con la partecipazione di Mietta e Massimo Tagliata. Il brano è su tutte le piattaforme streaming e in digital download dal 12 luglio 2020 per l’etichetta PMS Studio.

La canzone, in lingua spagnola, esalta le origine iberiche di Dessì. Anche la musica presenta forti influenze spagnole. Il brano è una rumba, tipica danza flamenco. Il sound è arricchito con suoni vicini alla latin music e al latin jazz, grazie all’arrangiamento del polistrumentista Massimo Tagliata. Mi perdido amor presenta una vera e propria commistione tra suoni acustici, elettrici ed elettronici.

Andrea Dessì commenta così: “La contaminazione fra jazz e flamenco ho iniziato a farla intorno al 2006 quando ancora non era così di moda… per me è un fatto di gusti e di cultura. I ritmi spanish si baciano perfettamente con le armonie jazz ricche di colori e penso che questo tipo di musica abbia ancora da dire, può andare avanti crescere e rinnovarsi. Il jazz e il flamenco non dimentichiamo che agli esordi erano entrambi per il ballo e l’intrattenimento, poi si sono evoluti anche per le sale da concerto“.

Mietta canta in spagnolo

Mi perdido amor vede la partecipazione di Mietta, che dimostra di essere a suo agio nel cantare anche in spagnolo. Infatti, dà prova di grande vocalità ed espressività. L’interprete, tornata da poco con il singolo Campari spritz, è anche autrice del brano. Mietta firma sia la musica che il testo, dando un indiscusso contributo artistico.

Il testo porta la firma anche del romanziere Michele Dessì, fratello di Andrea. I suoi ricordi spagnoli sono alla base della composizione. L’amore perduto, la malinconia improvvisa e la delusione di scoprire il ricordo più forte delle distrazioni, sono temi vissuti durante la sua vita latina.

Mietta prosegue così la collaborazione con i fratelli Dessì, in corso da tempo. La partecipazione di Mietta al progetto jazz di Andrea Dessì e Massimo Tagliata risale al 2015. Andrea Dessì aveva già scritto un altro brano, sempre con testo di Michele Dessì. Si tratta di Semplice, un tango-jazz, nel quale Mietta aveva dato prova di essere una cantante di grande spessore e talento con un’intensa e meravigliosa interpretazione.

Il progetto artistico di Andrea Dessì

Mi perdido amor fa parte del nuovo progetto discografico di Andrea Dessì. Si tratta di una ambiziosa raccolta delle collaborazioni più significative dal 2019. Fra gli ospiti: Fabrizio Bosso, Sherrita Duran, Mietta, Massimo Tagliata.

Il disco uscirà nel 2021. Ogni brano che ne farà parte, sarà lanciato come singolo, a volte accompagnato da un video. Tre sono i brani che vedono il feat. di Fabrizio Bosso e Massimo Tagliata: Tamba, On Groovy e Big. Poi, c’è Just You and I con Sherrita Duran, che è un brano con forti influenze soul-blues. Saranno presenti anche brani blues e latin-jazz

Con questo nuovo progetto, Andrea Dessì sfoggia la sua maturità musicale, compositiva e solistica dopo oltre 20 anni di carriera.

Mi perdido amor, il testo

Una noche de fiesta

Y la gente muy alegre

Calientàndo la sangre

Con la copa en las manos

Pero tú

Donde estás?

Hay, qué lastima mi vida

Hay, qué lastima sin ti

Todo el mundo bailando,

por las calles del barrio,

un gitano tocando,

la guitarra y su alma

Pero tú,

donde estás?

Eres mi segunda alma,

eres mi perdido amor

Solo pienso a veces,

en tu cuerpo y en tu miel, en tu boca sin perdón,

en el tiempo eterno que se acabó

sin razón,

con los ojos al revés,

destrozando dos mil veces,

tu retrato vivo dentro de mi piel…

Las estrellas mirando,

Unos pasos de rumba,

Las parejas se besan

En el ritmo del baile.

Pero tú,

donde estás?

Me has dejado de rodillas,

como un perro sin perdón.

Mientras miro las piernas

Se calienta la sangre,

Esta musica sube

A la puerta de l’alma

Pero tù,

Donde estàs?

Todo el mundo quiere vida

Todo el mundoy tu no

Pero tú,

donde estás?

Me has dejado de rodillas,

como un perro sin perdón.

Ha pasado el tiempo y yo,

olvidándome tu amor,

me levanto sin el sol,

y me muero más, por esto dolor

que nunca se va,

la tequila y su sal,

las heridas y su mal,

tu recuerdo sigue y no puedo más, no puedo más

Esta copa de ritmo

Con la musica alta

Esta vida en el miedo

De vivirla sin alma

Una nota gitana

Con la sangre en la palma

Una lagrima baja

De la gota sin risa

Y pasando la esquina

Toda fiesta se muere