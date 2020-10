Il pagellone dei giovani di AmaSanremo a cura di Fabio Fiume.

Ed eccomi qui! Anche quest’anno sono giunto all’appuntamento con il pagellone dedicato ai giovanissimi che tentano di approdare alla finale di Sanremo Giovani. Sono ancora sotto la mannaia delle eliminazioni, quella che li porterà ad essere i sei che poi si avvicenderanno sul palco dell’Ariston ( a cui si aggiungeranno i due provenienti da Area Sanremo ).

Li ho ascoltati per giorni con attenzione, curiosità e anche quella voglia di essere stupito da una nuova voce, da un nuovo modo di stare in musica, una nuova sensibilità. Il risultato di questi ascolti è stata la formulazione di essere al cospetto di una classe, per giocare sempre a fare il professore che deve pagellare, tutto sommato di discreto livello.

Su due piedi posso dire che mi sono apparse più deboli le donne, un po’ imprigionate dalla voglia di sembrare uniche per poi invece risultare più prevedibili ed avere bisogno dell’ulteriore setaccio del live per arrivare, eventualmente, più precise.

Canzoni da insufficienza pesante non ne ho sentita alcuna. C’è qualcosa che non promuoverei più per la sensazione che possa far di più che per reale personale pensiero di inidoneità. Tra questi venti, anzi, di non idoneo proprio, non mi è sembrato di ascoltare nessuno.

Poi, certo, ognuno sente con le proprie orecchie. Ecco queste sono le mie. Buona lettura.

