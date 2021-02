All Music Italia presenta: Suoniamo su ClubHouse.

Da alcune settimane è partito sulla piattaforma social del momento, ClubHouse, un format ideato da All Music Italia che ha come unico obiettivo quello di dare spazio ad artisti emergenti, sopratutto in un momento difficile per loro come quello attuale, di farli suonare dal vivo (su base, accompagnati da strumenti, a cappella) o di presentare un loro brano inciso davanti al pubblico presente nella room. Un pubblico composto da addetti ai lavori, autori di canzoni, artisti, produttori ma anche da altri emergenti e da ascoltatori.

L’obiettivo del format è semplicemente quello di confrontarsi sulle canzoni e di dare agli artisti emergenti un feedback, suggerimenti utili ma anche critiche costruttive volte ad un confronto interessante e stimolante.

Dai primi appuntamenti in fase beta sono stati gettati i semi per possibili collaborazioni future tra giovani artisti e autori e produttori affermati perché l’obbiettivo della room di All Music Italia è semplicemente questo, dare un po’ di visibilità a chi non ha al momento spazi in piena linea con lo spirito di questo sito.

All Music Italia presenta: Suoniamo su ClubHouse prende vita tutti i martedì e i giovedì, dalle 18 alle 20:30 e la domenica dalle 21 in poi su ClubHouse.

Per partecipare all’appuntamento guidato dal nostro direttore, Massimiliano Longo, basterà semplicemente collegarsi a ClubHouse (scaricando l’app per chi ha telefoni cellulari con sistema operativo IOS) ed entrare nella room All Music Italia presenta: Suoniamo su ClubHouse. A tutti gli artisti presenti, nel limite del tempo disponibile, sarà data la possibilità di far ascoltare un proprio brano.

Gli artisti potranno far ascoltare la propria canzone live accompagnandosi con uno strumento, su base o a cappella. Per gli artisti trapper o per casi eccezionali si potrà far ascoltare il brani anche in versione incisa grazie all’aiuto del Producer e Sound engineer Davide Donghi.

Tutte le canzoni ascoltate, se già disponibili su ClubHouse, saranno inserite in una speciale Playlist Spotify di All Music Italia che trovate qui. Non sono, in ogni appuntamento il direttore insieme ai cantautori Oli? e Yosef sceglierà la proposta più interessante a cui verrà dedicato un articolo sul nostro sito.

Appuntamento quindi su ClubHouse martedì e Giovedì dalle ore 18 alle 20:30 circa e la domenica dalle 21.

Prossimo appuntamento ufficiale martedì 16 febbraio 2021 su ClubHouse a partire dalle 18.