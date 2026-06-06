Layana, tra le voci emerse dall’ultima edizione di X Factor, ha pubblicato venerdì 29 maggio il nuovo singolo Bambola, fuori per Woodworm Publishing/Universal Music Italia.

Il brano segue il primo inedito Solita Notte e conferma il sodalizio artistico tra la cantautrice milanese e Dario Mangiaracina, che firma il pezzo con lei e ne cura la produzione.

Layana, il significato di “Bambola”

Se Solita Notte aveva messo in luce la vulnerabilità e la forza espressiva della cantante, Bambola si presenta come il brano manifesto del progetto. Racconta l’illusione di avere il controllo dentro una relazione, mentre quasi senza accorgersene si finisce per consegnare all’altro il potere di ferire e distruggere.

È la stessa Layana a spiegare il senso del brano:

“Bambola parla di quel momento in cui ti illudi che dentro certi rapporti possa esserci amore anche quando in fondo sai già che non è così. Eppure, si sceglie comunque di restare aggrappati a quella speranza, fino a farsi male.”

Chi è Layana, dalla formazione a X Factor

Layana è una cantautrice e interprete cresciuta tra Milano e Londra. Si avvicina alla musica da bambina, inizia a studiare canto a otto anni e amplia poi la propria formazione tra scenografia, fotografia, teatro e recitazione. Il suo immaginario unisce voce, scrittura, estetica e performance, in un pop emotivo ed elegante.

Il primo passo arriva con una serie di cover e con l’apertura, nel 2024, di alcune date del tour italiano di Jack Savoretti, esperienza che le permette di consolidare la presenza dal vivo.

Nel 2025 il grande pubblico la conosce a X Factor. Qui la sua storia prima del talent.