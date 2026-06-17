17 Giugno 2026
di
Lorenza Ferraro
News
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17 Giugno 2026

Dopo X Factor, Layana chiude il cerchio con “Amore Amore Amore”: il suo primo EP

L'EP raccoglie i singoli già pubblicati, una cover dal forte valore personale e un nuovo inedito che completa il progetto.

News di Lorenza Ferraro
Layana presenta il nuovo EP Amore Amore Amore
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Dopo la partecipazione a X Factor, Layana annuncia l’uscita del suo primo EP, Amore Amore Amore, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 19 giugno per Woodworm Publishing / Universal Music Italia.

All’interno dell’EP, oltre ai due singoli già pubblicati –  ovvero Solita Notte, che racconta un amore che si ripete e si consuma, e Bambola, in cui emerge la consapevolezza di un legame destinato a cambiare – troviamo anche l’inedito Qualcosa di Speciale, un brano che racconta l’incapacità di lasciare andare attraverso la storia di due persone che continuano a restare vicine pur sentendosi sempre più lontane, sospese tra abitudine, nostalgia e negazione.

Ma non è tutto! Amore Amore Amore contiene infatti anche una reinterpretazione di Maledetta Primavera di Loretta Goggi, che ha avuto un ruolo molto importante durante tutto il processo di scrittura dell’EP, diventandone a tutti gli effetti la colonna sonora.

Di fatto, dopo mesi trascorsi in un vortice di dubbi, questa canzone ha rappresentato un vero e proprio ritorno alla leggerezza, alla capacità di lasciarsi sorprendere e di innamorarsi di nuovo della vita e delle sue piccole cose.

E poi, Maledetta Primavera era anche la canzone che Layana avrebbe dovuto interpretare a X Factor nella puntata successiva alla sua eliminazione.

Insomma, la sua presenza all’interno dell’EP è molto significativa: un cerchio si chiude e un nuovo capitolo è già pronto per essere scritto.

La cover del nuovo EP di Layana Amore Amore Amore

Foto di copertina a cura di Marcello Ferraresi

All Music Italia

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