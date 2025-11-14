X FACTOR 2025 PAGELLE quarto LIVE: Gabbani polemico, Lauro interrompe e tra i talenti spicca Tomasi

X Factor 2025 pagelle quarto live di giovedì 13 novembre 2025.

A che punto siamo? All’inizio dell’Hell Factor la situazione è la codesta: Paola ha due concorrenti rob e Viscardi, Lauro continua con Layana ed EroCaddeo, Jake con Delia e Tomasi e Gabbani per ora con tutti e tre i concorrenti Michelle, PierC e tellynonpiangere.

La quarta puntata dei live si apre con la prima manches, la più temuta, dell’intera stagione: la Giostra. Un vortice musicale senza respiro, un’esibizione continua che unisce tutti gli artisti in gara in un unico loop frenetico, visivo e sonoro, pensato per lasciare il pubblico letteralmente senza fiato.

Dopo questo opening ad altissima intensità, la gara torna al suo formato classico: i concorrenti affrontano un’altra manches.

Il verdetto finale sarà implacabile: il meno votato dell’intero quarto live verrà eliminato immediatamente, mentre penultimo e terzultimo si ritroveranno al cospetto del tavolo dei giudici – Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi – che decreterà il nome del secondo eliminato della puntata.

Cambia qualcosina rispetto l’anno scorso perché l’eliminazione arriva a fine puntata e non dopo la Giostra, era davvero cattiva questa cosa. Bravi ad averlo modificato, ma rimangono i dubbi sul dispositivo giostra.

