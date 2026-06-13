13 Giugno 2026
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Fabio Gattone
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13 Giugno 2026

Emma Muscat cambia rotta con il nuovo singolo “Sweet Panorama”

Sonorità anni ’80, immagini glamour, leggerezza ed energia positiva sono le caratteristiche del nuovo brano della cantante maltese.

News di Fabio Gattone
Emma Muscat pubblica il brano "Sweet Panorama" che anticipa l'uscita del nuovo album
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Emma Muscat torna con un nuovo singolo dal titolo Sweet Panorama, disponibile negli store digitali dal 12 giugno 2026. Il brano arriva a distanza di alcun mesi da Tutto quello che ho; e rappresenta il primo capitolo del nuovo percorso artistico della cantante maltese.

Emma Muscat punta sugli anni ’80 con “Sweet Panorama”

Con Sweet Panorama, Emma Muscat sceglie sonorità pop che guardano agli anni Ottanta. Il singolo unisce atmosfere luminose, synth dal gusto retrò, melodie accattivanti e una produzione contemporanea costruita per accompagnare la stagione estiva. Il brano esprime un’energia positiva che richiama immediatamente la spensieratezza dell’estate.

Sweet Panorama gioca su immagini che richiamano il lusso e l’immaginario glamour: yacht, Riviera, champagne e riferimenti a relazioni vissute tra realtà e fantasia. Il risultato è una canzone leggera, provocatoria e ironica che mette al centro il tema della seduzione senza rinunciare a un approccio pop immediato. Il brano trasporta l’ascoltatore in un universo fatto di leggerezza, fascino e immagini da cartolina.

“Sweet Panorama”: Un racconto tra glamour e relazioni moderne

Nel testo di Sweet Panorama, la cantante racconta le sfumature dell’innamoramento con toni disinvolti e immagini cinematografiche. I riferimenti al lusso diventano parte di una narrazione che alterna desiderio, ironia e voglia di evasione. Il brano gioca con i cliché del lusso, del glamour e delle relazioni moderne.

La scrittura punta su immagini vivide e su un linguaggio che richiama l’estetica delle grandi produzioni pop internazionali, mantenendo però una forte componente radiofonica.

Il singolo anticipa il prossimo album di Emma Muscat

L’uscita di Sweet Panorama segna anche l’inizio di una nuova direzione artistica per Emma Muscat. Dopo la parentesi più personale di Tutto quello che ho, pubblicato nel 2025 dopo la nascita della figlia Mila Rae, la cantante torna con un progetto che guarda a nuove influenze sonore.

Il singolo rappresenta infatti un’anticipazione del prossimo album e offre le prime indicazioni sul sound che caratterizzerà il nuovo lavoro discografico.

Negli ultimi anni Emma Muscat ha costruito una carriera che l’ha portata oltre i confini di Malta. In Italia si è fatta conoscere grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove ha raggiunto la semifinale.

Nel 2022 ha rappresentato Malta all’Eurovision Song Contest con I Am What I Am; e negli anni successivi ha sperimentato anche sonorità dance collaborando con Benny Benassi e con il producer Ralph Wegner, membro del team di David Guetta.

Con Sweet Panorama si apre ora una nuova fase della sua produzione musicale, destinata a svilupparsi nei prossimi mesi attraverso il nuovo album.

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