Mahmood e Blanco, separatamente, si espongono su Achille Lauro all’Eurovision per San Marino

Mancano ormai solo 20 giorni all’inizio dell’Eurovision 2022. A rappresentare l’Italia nella manifestazione, tornata nel nostro paese dopo 31 anni di assenza saranno Mahmood e Blanco con Brividi. Le loro non saranno però le uniche voci conosciute al pubblico italiano, Achille Lauro in testa.

Ebbene sì, sono quattro gli artisti con una carriera in Italia in gara all’Eurovision Song Contest. Oltre a Mahmood e Blanco, rappresentanti di diritto dell’Italia grazie alla vittoria al Festival di Sanremo, ci sarà infatti Emma Muscat (lanciata dal talent show Amici) per rappresentare Malta (qui il suo brano).

Nulla di strano in questo brano visto che la Muscat è nata a Malta e quindi sarà in gara per il suo paese. Sicuramente sarà più strano vedere su quel palco Achille Lauro gareggiare per la Repubblica di San Marino, ruolo che ha conquistato partecipando al Contest Una voce per San Marino.

Una scelta che ha attirato diverse critiche nelle scorse settimane, anche da parte di artisti (vedi questo articolo). Quel che è certo è che Lauro potrebbe passare facilmente la fase delle semifinali (in onda il 10 e 12 maggio) e conquistare la finale con la sua Stripper anche in virtù del fatto che potrà essere votato dal pubblico italiano.

Per chi non lo sapesse infatti il televoto dell’Eurovision permette al pubblico di votare solo candidati di paesi che non siano il proprio. Quindi Lauro, a differenza di Mahmood e Blanco, potrà ricevere voti dall’Italia. Ma cosa ne pensano i vincitori di Sanremo 2022 della scelta del cantautore di arrivare in modo “anomalo”, rispetto alla tradizione, sul palco dell’Eurovision?

Eurovision 2022: le dichiarazioni di Blanco e Mahmood su Achille Lauro

Il primo a parlare, già qualche settimana fa, è stato il giovane Blanco…

Ad Achille voglio bene ma per noi Sanremo ha significato portare sul palco la nostra musica, l’Eurovision è stata una conseguenza. Non avrei mai considerato l’Eurovision una priorità, né dunque avrei cercato il modo per andarci a tutti i costi.

Mahmood invece si è espresso così sulla vicenda in un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera:

A me farebbe strano pensare di andare contro il nostro Paese, ma stimo la scelta di andare con San Marino, anche perché come conseguenza deve sopportare tutto quello che gli stanno dicendo dietro.

Tutto sommato non ha fatto così male.

Tra l’altro ricordiamo che Mahmood rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest per la seconda volta. La prima nel 2019 si era conclusa con uno splendido secondo posto grazie alla super hit Soldi.