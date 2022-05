Emma Muscat: in attesa dell’Eurovision ecco tracklist e copertina del suo nuovo album, I am Emma

Emma Muscat nuovo album tracklist e copertina.

Nei giorni scorsi la cantante nata a Malta ma diventata famosa in Italia grazie alla partecipazione alla 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi (con annesse love story, duetto, e poi fine della storia, con Biondo) ha annunciato l’uscito del suo secondo album, I am Emma.

Emma Muscat negli anni successivi ha pubblicato diversi singoli estivi, da sola o con Astol e, nei prossimi giorni, potremo rivederla in tv. L’artista infatti è stata selezionata al Malta Eurovision Song Contest con il brano Out Of Sight – prodotto da un team italiano – per rappresentare Malta all’Eurovision Song Contest. La cantante dovrà cercare di superare la fase delle semifinali per accedere all gran finale in onda sabato 14 maggio.

Per l’occasione Emma Muscat ha scelto di cambiare brano e affidarsi a I am what i am, un brano pop in chiave retrò-gospel scritto dallo svedese Dino Medanhodžić, una canzone dal messaggio fortemente inclusivo.

Emma Muscat nuovo album tracklist e copertina

Per l’occasione il 13 maggio uscirà per Warner Music Italia il nuovo album dell’artista, I am Emma, contenente oltre alle due canzoni di cui sopra, altri 4 brani inediti tutti in inglese. A seguire trovate tracklist, copertina e link per il pre order del progetto.

I AM WHAT I AM OUT OF SIGHT CLOSER THANK YOU TURN BACK TIME COLOURS IN THE DARK

pre-ordina la versione autografata del cd