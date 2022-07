Emma Muscat torna con un nuovo duetto per l'estate 2022... è fuori "La stessa lingua" con Blas Cantó

Emma Muscat La Stessa lingua testo del nuovo singolo della cantante di Malta lanciata in Italia da Amici di Maria De Filippi che, per quest’estate, sceglie di duettare con Blas Cantó.

Dopo l’esperienza dello scorso mese di maggio, quando ha rappresentato la sua nazione, Malta, all’Eurovision Song Contest non riuscendo ad approdare in finale, la Muscat ha pubblicato il suo secondo progetto discografico con Warner Music Italia. L’EP I am Emma che è arrivato a distanza di cinque anni, e diversi singoli estivi, dal primo disco, Moments.

Come dicevamo in questi anni Emma Muscat non ha saltato un’estate pubblicando diversi singoli, quasi tutti collaborazioni con altri artisti. Eccole: Avec Moi con l’ex fidanzato Biondo (2019), Sangria con Astol (2020), Meglio di sera con Alvaro De Luna e Astol (2021) non disdegnando anche qualche uscita invernale come Vicolo cieco del 2019 e Più di te del 2021.

Cinque brani che hanno collezionato più di 46 milioni di stream.

Ora, con l’arrivo dell’estate la Muscat ritorna con un nuovo brano, La stessa lingua, e una nuova collaborazione, con Blas Cantó a partire dal 19 luglio 2022. Blas è un cantautore spagnolo che ha partecipato all’Eurovision rappresentando la Spagna nel 2021.

Il brano è firmato da Raige, Artemedra, Blas Cantó, Cheope, Cino e Marco Colavecchio. La produzione è di Cino.

Emma Muscat la stessa lingua testo e audio

Due città diverse

Lontane mille miglia

Ma io te parliamo

La stessa lingua

Dimmelo dimmelo

Che c’è qualcosa di te che fa rima con me stanotte

Dimmelo subito

Che possiamo incontrarci anche dentro gli sguardi

Frasi scritte sul vetro

La corsa dell’ultima metro

E ridere senza sapere perché

Anche quando la musica si alza forte io ti sento

Nel suono di una voce che chiama

Che arriva poi si perde nell’aria

E noi che siamo ancora per strada

Due città diverse

Lontane mille miglia

Ma io e te parliamo

La stessa lingua

Y toda la noche rompemos

Y al otro dia volvemos

Me gusta como

Lo hacemos baby quemamos

Like fuego

Quiero aprender el idioma perfecto

Para saber lo que dice tu cuerpo

Cuando te acercas a mi quiero alejarme de ti

Porque no quiero sonar incorrecto

Sotto un cielo che cambia ogni momento

In un caos totale oppure nel silenzio

Nel suono di una voce che chiama

Canta una chitarra gitana

Nessuno terrà sembra lontana

Due città diverse

Lontane mille miglia

Ma io te parliamo

La stessa lingua

Y toda la noche rompemos

Y al otro dia volvemos

Me gusta como lo hacemos

Baby quemamos like fuego

Fatti portare dalla musica che va

Senti il mare che respira

Perché il cuore parla già

Per noi due la stessa lingua

Due città diverse

Lontane mille miglia

Ma io te parliamo

La stessa lingua

Y toda la noche rompemos

Y al otro dia volvemos

Me gusta como lo hacemos

Baby quemamos like fuego

La stessa lingua