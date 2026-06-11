11 Giugno 2026
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
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11 Giugno 2026

Noyz Narcos e Danno di nuovo insieme: il singolo “Scarafaggi” a vent’anni da “Karashò”

News di Massimiliano Longo
Noyz Narcos e Danno, ritratto per il singolo Scarafaggi
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Noyz Narcos, tra i nomi più riconoscibili della scena hip-hop italiana, ha annunciato il nuovo singolo Scarafaggi feat. Danno, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 12 giugno 2026.

La notizia ha un peso particolare per chi conosce la storia del rap romano: a quasi vent’anni di distanza dall’ultima collaborazione, i due tornano sullo stesso brano.

Noyz Narcos e Danno, il ritorno a vent’anni da “Karashò”

L’ultima volta che Noyz Narcos e Danno avevano condiviso una traccia era stato per Karashò, brano diventato una pietra miliare dell’underground del rap italiano. Con Scarafaggi i due tornano a incontrarsi nello stesso spazio artistico, riattivando la memoria e l’energia di una scena che ha segnato profondamente la storia del rap capitolino.

Il legame tra i due si era già riacceso sul palco: Danno è stato ospite di Noyz Narcos durante la data di Italian Horror Story 2026 al Forum di Milano, lo scorso 16 aprile, occasione in cui hanno riportato live proprio Karashò. Quel momento ha anticipato l’inizio di un nuovo capitolo condiviso, destinato a proseguire anche in estate.

La copertina del singolo Scarafaggi di Noyz Narcos e Danno

Il singolo e gli appuntamenti live

Il nuovo singolo arriva mentre Noyz Narcos si prepara a una serie di appuntamenti estivi con il tour nei festival Cruel Summer 2026, e in alcune di queste occasioni i due artisti torneranno a esibirsi nuovamente insieme. Un ritorno dal forte valore simbolico, che consolida un legame artistico capace di attraversare generazioni e diverse fasi della scena musicale italiana.

Tutte le date del tour estivo sono nel nostro articolo dedicato: Noyz Narcos Cruel Summer 2026, le date nei festival.

All Music Italia

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