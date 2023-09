Eva Pevarello realizza un sogno in “U CAREA” e duetta con Danno

Disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 22 settembre “U CAREA” il terzo singolo di Eva Pevarello featuring DANNO.

“U CAREA” anticipa il nuovo album “Questa pelle” dell’artista e tatuatrice, in uscita il 13 ottobre.

Brano crossover composto e prodotto da Eva Pevarello ed è il primo con caratteristiche gitane nel suono, nel testo e nel titolo, che in Sinto significa “Cosa fai?”.

Ponendo a sé stessa questa domanda e scavandosi dentro è arrivata alla risposta scoprendo le sue origini gitane.

“U CAREA” segue ai singoli “Questa pelle” e “Da soli qui”, primi due singoli estratti dall’album di prossima uscita.

“Da soli qui” impreziosito da Fabio Rondanini alla batteria e Josè Ramòn Caraballo Armas alla tromba.

Eva Pevarello, fan dei Colle Der Fomento (gruppo hip hop di cui fa parte DANNO) ha realizzato un sogno da adolescente realizzando il featuring con il rapper romano che aggiunge una componente urban al brano.

EVA PEVARELLO in “U CAREA” realizza un sogno

“Dopo essermi chiesta per anni “cosa stessi facendo” ho capito che la strada giusta non la dovevo cercare fuori ma dentro di me. Le nostre radici, il nostro vissuto, sono gli elementi che più ci caratterizzano e proprio per questo ho deciso di portare le mie origini gitane nella mia musica.

Vado molto fiera di questa canzone, anche e soprattutto per il super ospite che vanta; ho fatto un featuring con, a mio avviso, il rapper più forte che abbiamo in Italia e che ha segnato la storia dell’hip hop.

È stato davvero stimolante e prezioso lavorare con un artista di simile spessore.

Quando ho scritto il brano inizialmente avevo solo le strofe e il ritornello, poi una notte immaginando a come sarebbe stato avere una strofa sua nella canzone ho scritto di getto il rif di piano che fa da cornice alla sua parte, ci ho scritto sopra un groove di batteria e il risultato mi ha fomentata tantissimo così ho preso coraggio e l’ho contattato per proporgli la collaborazione.

Eva Pevarello continua: “Lui ha accettato praticamente subito e dopo qualche giorno ci siamo incontrati per conoscerci… da lì a poco aveva scritto la sua parte e quando me l’ha mandata non potevo essere più soddisfatta e felice, aveva colto appieno il significato della canzone e la sua poetica e il suo carisma l’hanno impreziosita davvero molto.

Mi ricordo da adolescente quando sotto palco ascoltavo i Colle Der Fomento e dicevo sempre a un amico, sognante e con un po’ di presunzione: “Io prima o poi farò un pezzo col Danno”… assurdo che dopo anni l’ho fatto, la vita ti porta sempre dove devi stare.”

“EVA ha la dolcezza di un fiore velenoso”

DANNO dichiara: “Eva è una creatura magica, l’ho capito quando l’ho conosciuta e quando mi ha fatto ascoltare la sua musica.

Ha la dolcezza di un fiore velenoso. In quel momento stavo camminando verso chissà dove. Mi ha offerto un passaggio in questo suo viaggio bilingue fra due mondi e ho accettato.

Quando mi sono messo a scrivere ho provato a immaginare come fosse la vita da un punto di vista che non avrei mai potuto capire. Bella sfida.

Ho pensato a Tom Waits, uno dei miei artisti preferiti in assoluto e ho indossato la mia migliore giacca sporca, svegliando i cani addormentati e dando fuoco a ottoni immaginari. Dalla terra è spuntato un diamante, U Carea. E tutto grazie alla magia di Eva.”

Immagine di copertina di Valentina De Santis