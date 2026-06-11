Radio Zeta Future Hits Live 2026 torna all’Arena di Verona mercoledì 2 settembre 2026. L’evento, giunto alla quinta edizione, ha già annunciato i primi artisti che saliranno sul palco della serata organizzata da Radio Zeta. I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne.
La manifestazione andrà in scena il giorno successivo al Power Hits Estate di RTL 102.5, già sold out per il 1° settembre. Per il momento sono stati svelati nove nomi del cast, destinato ad ampliarsi nelle prossime settimane.
I primi artisti annunciati per il Future Hits Live 2026
CAST IN AGGIORNAMENTO
• Tonypitony
• The Kolors
• Serena Brancale
• Merk & Kremont
• Clara
• Rrari Dal Tacco
• Sangiovanni
• Nerissima Serpe
• Lorenzo Salvetti (vincitore di Amici 2026)
L’elenco verrà aggiornato man mano che Radio Zeta comunicherà nuovi artisti e ospiti della serata.
Future Hits Live, l’evento di Radio Zeta dedicato alle nuove generazioni
Dopo il debutto nel 2022, il Radio Zeta Future Hits Live si è ritagliato uno spazio fisso tra gli appuntamenti musicali di fine estate. L’evento riunisce sullo stesso palco alcuni degli artisti più ascoltati dal pubblico giovane, insieme a nuove proposte e protagonisti dei talent show.
Anche per l’edizione 2026 la line-up mescola nomi già affermati e artisti emergenti, con l’obiettivo di fotografare il momento della musica italiana contemporanea.
Biglietti Future Hits Live 2026
I biglietti per assistere al Radio Zeta Future Hits Live 2026 sono disponibili attraverso il circuito TicketOne.
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L’hashtag ufficiale della manifestazione è #radiozetaFHL26.
Radio Zeta Future Hits Live 2026: data e location
|Data
|Evento
|Location
|2 settembre 2026
|Radio Zeta Future Hits Live 2026
|Arena di Verona – Verona
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