11 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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11 Giugno 2026

Future Hits Live 2026 all’Arena di Verona: da Clara a The Kolors, ecco chi ci sarà

Primi nomi annunciati per il Radio Zeta Future Hits Live 2026: cast in aggiornamento e biglietti già disponibili.

News di Oriana Meo
Radio Zeta Future Hits Live 2026 all'Arena di Verona con i primi artisti annunciati del cast
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Radio Zeta Future Hits Live 2026 torna all’Arena di Verona mercoledì 2 settembre 2026. L’evento, giunto alla quinta edizione, ha già annunciato i primi artisti che saliranno sul palco della serata organizzata da Radio Zeta. I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne.

La manifestazione andrà in scena il giorno successivo al Power Hits Estate di RTL 102.5, già sold out per il 1° settembre. Per il momento sono stati svelati nove nomi del cast, destinato ad ampliarsi nelle prossime settimane.

I primi artisti annunciati per il Future Hits Live 2026

CAST IN AGGIORNAMENTO

Tonypitony

The Kolors

Serena Brancale

Merk & Kremont

Clara

Rrari Dal Tacco

Sangiovanni

Nerissima Serpe

Lorenzo Salvetti (vincitore di Amici 2026)

L’elenco verrà aggiornato man mano che Radio Zeta comunicherà nuovi artisti e ospiti della serata.

Future Hits Live, l’evento di Radio Zeta dedicato alle nuove generazioni

Dopo il debutto nel 2022, il Radio Zeta Future Hits Live si è ritagliato uno spazio fisso tra gli appuntamenti musicali di fine estate. L’evento riunisce sullo stesso palco alcuni degli artisti più ascoltati dal pubblico giovane, insieme a nuove proposte e protagonisti dei talent show.

Anche per l’edizione 2026 la line-up mescola nomi già affermati e artisti emergenti, con l’obiettivo di fotografare il momento della musica italiana contemporanea.

Biglietti Future Hits Live 2026

I biglietti per assistere al Radio Zeta Future Hits Live 2026 sono disponibili attraverso il circuito TicketOne.

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L’hashtag ufficiale della manifestazione è #radiozetaFHL26.

Radio Zeta Future Hits Live 2026: data e location

Data Evento Location
2 settembre 2026 Radio Zeta Future Hits Live 2026 Arena di Verona – Verona

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