29 Maggio 2026
di
All Music Italia
Radio Charts
Condividi su:
29 Maggio 2026

Classifica EarOne settimana 22 2026: Atlantic conquista tutto il podio con Sayf, Serena Brancale e The Kolors

Non succedeva dalla sesta settimana del 2025, quando fu Island con Marracash, Jovanotti e Lazza a fare lo stesso.

Radio Charts di All Music Italia
Immagine in evidenza della Classifica EarOne settimana 22 2026 con Sayf, Serena Brancale e The Kolors, podio Atlantic Records
Condividi su:

La classifica EarOne settimana 22 2026 consegna un dato importante che consolida il successo di Atlantic Records: l’intero podio è della label Warner Music guidata da Marco Masoli. Sayf conquista la vetta con Buona Domenica, davanti a Serena Brancale, Delia e Levante con Al Mio Paese e ai The Kolors con Rolling Stones.

Non succedeva dalla sesta settimana del 2025 che una label sola si prendesse tutto il podio radio. A riuscirci lo scorso anno fu la Island Records di Federico Cirillo con Marracash, Jovanotti e Lazza.

Classifica EarOne settimana 22: il podio è tutto Atlantic

In vetta sale Sayf: Buona Domenica conquista la posizione numero 1 dopo settimane di crescita costante in heavy rotation sulle principali emittenti italiane.

Al secondo posto Serena Brancale con Al Mio Paese. Terzi i The Kolors con Rolling Stones, brano che la settimana scorsa era in vetta e perde ora due posizioni.

Classifica EarOne settimana 22: la Top 10

  1. SayfBuona Domenica (+6)
  2. Serena BrancaleAl Mio Paese (+2)
  3. The KolorsRolling Stones (=)
  4. Lady Gaga, DoechiiRunway (-3)
  5. Harry StylesAmerican Girls (=)
  6. Pinguini Tattici NucleariSorry Scusa Lo Siento (-4)
  7. Madonna, Sabrina CarpenterBring Your Love (+2)
  8. Jovanotti & AlfaBuon Vento (NEW)
  9. GAIABossa Nostra (+2)
  10. Francesco GabbaniSummer Funk (-4)
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

J-Ax, Mara Sattei con Enrico Nigiotti e Noemi tra i protagonisti del New Music Friday del 29 maggio 2026 1

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 22 del 2026
Irama durante un live in attesa del concerto allo Stadio San Siro di Milano nel 2026 2

Irama a San Siro nel 2026: il concerto più grande della sua carriera
Elisa annuncia il concerto Soundtrack Live ’97-’27 a Campovolo previsto per settembre 2027 3

Elisa sceglie Campovolo per celebrare i 30 anni di carriera
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 5

Geolier prepara gli stadi 2026 e svela una parte della scaletta live
Collage degli ex allievi di Amici 25 con brani in airplay radio: Lorenzo Salvetti, Angie, Elena D'Elia, Cate Lumina, Plasma, Gard 6

Amici 25 in radio: a parte Elena su RTL 102.5, sono le regionali a supportare i brani dei cantanti
I Pinguini Tattici Nucleari in foto promozionale del nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento, sei membri della band ritratti dall'alto su sfondo chiaro 7

Pinguini Tattici Nucleari, "Sorry Scusa Lo Siento" è il nuovo singolo dal 15 maggio: una favola gotica estiva
Ultimo annuncia il concerto evento La favola per sempre a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026 sold out 8

Ultimo prepara il concerto più grande della sua carriera: Fabrizio Moro sarà a Tor Vergata
Noemi nella foto promo del nuovo singolo Tu cosa fai questa sera, in ambientazione notturna blu 9

Noemi, "Tu cosa fai questa sera": testo, significato e la nuova versione di sé
Damiano David The First Time testo significato traduzione 10

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"

Cerca su A.M.I.