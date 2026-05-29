La classifica EarOne settimana 22 2026 consegna un dato importante che consolida il successo di Atlantic Records: l’intero podio è della label Warner Music guidata da Marco Masoli. Sayf conquista la vetta con Buona Domenica, davanti a Serena Brancale, Delia e Levante con Al Mio Paese e ai The Kolors con Rolling Stones.

Non succedeva dalla sesta settimana del 2025 che una label sola si prendesse tutto il podio radio. A riuscirci lo scorso anno fu la Island Records di Federico Cirillo con Marracash, Jovanotti e Lazza.

Classifica EarOne settimana 22: il podio è tutto Atlantic

In vetta sale Sayf: Buona Domenica conquista la posizione numero 1 dopo settimane di crescita costante in heavy rotation sulle principali emittenti italiane.

Al secondo posto Serena Brancale con Al Mio Paese. Terzi i The Kolors con Rolling Stones, brano che la settimana scorsa era in vetta e perde ora due posizioni.

Classifica EarOne settimana 22: la Top 10