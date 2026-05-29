La classifica EarOne settimana 22 2026 consegna un dato importante che consolida il successo di Atlantic Records: l’intero podio è della label Warner Music guidata da Marco Masoli. Sayf conquista la vetta con Buona Domenica, davanti a Serena Brancale, Delia e Levante con Al Mio Paese e ai The Kolors con Rolling Stones.
Non succedeva dalla sesta settimana del 2025 che una label sola si prendesse tutto il podio radio. A riuscirci lo scorso anno fu la Island Records di Federico Cirillo con Marracash, Jovanotti e Lazza.
Classifica EarOne settimana 22: il podio è tutto Atlantic
In vetta sale Sayf: Buona Domenica conquista la posizione numero 1 dopo settimane di crescita costante in heavy rotation sulle principali emittenti italiane.
Al secondo posto Serena Brancale con Al Mio Paese. Terzi i The Kolors con Rolling Stones, brano che la settimana scorsa era in vetta e perde ora due posizioni.
Classifica EarOne settimana 22: la Top 10
- Sayf – Buona Domenica (+6)
- Serena Brancale – Al Mio Paese (+2)
- The Kolors – Rolling Stones (=)
- Lady Gaga, Doechii – Runway (-3)
- Harry Styles – American Girls (=)
- Pinguini Tattici Nucleari – Sorry Scusa Lo Siento (-4)
- Madonna, Sabrina Carpenter – Bring Your Love (+2)
- Jovanotti & Alfa – Buon Vento (NEW)
- GAIA – Bossa Nostra (+2)
- Francesco Gabbani – Summer Funk (-4)