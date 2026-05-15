15 Maggio 2026
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All Music Italia
Radio Charts
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15 Maggio 2026

Classifica EarOne settimana 20: The Kolors tornano al numero 1. Emma e Rkomi a un passo dal podio

Il nuovo singolo di Francesco Gabbani è la più alta nuova entrata della settimana.

Radio Charts di All Music Italia
Classifica EarOne settimana 20 2026 con The Kolors, Serena Brancale, Levante, DELIA, Lady Gaga e Doechii
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Classifica EarOne settimana 20 2026: i The Kolors conquistano la vetta dell’airplay radiofonico con Rolling Stones, superando Serena Brancale, Levante e DELIA, mentre Emma e Rkomi entrano nella zona alta della classifica.

Sono ufficialmente iniziati quindi i movimenti che porteranno all’ennesima invasione di singoli estivi.

Classifica EarOne settimana 20 2026: The Kolors in vetta

Al numero uno della Classifica EarOne settimana 20 2026 salgono i The Kolors con Rolling Stones. Il brano guadagna due posizioni e si prende la vetta per la seconda volta, confermando la solidità del gruppo nel rapporto con l’airplay radiofonico.

Scendono al secondo posto Serena Brancale, Levante e DELIA con Al Mio Paese, che perde una posizione ma resta sul podio. Terzo posto per Lady Gaga e Doechii con Runway, in salita di una posizione.

Emma e Rkomi: Vacci Piano sale di otto posizioni e arriva al numero 4. È uno dei segnali più netti della settimana, perché porta il brano a ridosso del podio e lo inserisce tra i pezzi più sostenuti dalle radio.

Nuove entrate: Francesco Gabbani e Bambole di Pezza

Le nuove entrate della settimana sono due. La più alta è Francesco Gabbani con Summer Funk, che debutta direttamente alla posizione 16.

L’altra novità sono le Bambole di Pezza con Porno, nuova entrata alla posizione 46.

I cali più evidenti della settimana

In discesa molti sanremesi. Da Ditonellapiaga che con Che Fastidio! perde 17 posizioni e scende alla numero 28 a Fulminacci con Stupida Sfortuna, giù di 16 posizioni alla numero 48.

Perdono terreno anche Tommaso Paradiso con I Romantici e Sayf con Tu Mi Piaci Tanto, che arretra di 12.

La classifica completa è disponibile sul sito ufficiale di EarOne. Su All Music Italia trovate anche lo storico delle classifiche EarOne pubblicate settimana dopo settimana.

Continua

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