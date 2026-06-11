Hal Quartièr ha pubblicato il suo primo album, Mentre Napoli dorme (Warner Music Italy / Warner Records), disponibile da venerdì 12 giugno su tutte le piattaforme digitali. Tredici tracce che intrecciano amore, fragilità, crescita e consapevolezza, con featuring di Jake La Furia, LDA, Eddie Brock, Kamy, Aka7even, Voga, Mille e Nesli.

Classe 2000, originario del quartiere Bagnoli di Napoli e arrivato al grande pubblico con X Factor 2025, Hal Quartièr firma qui il progetto più personale del suo percorso, costruito nel silenzio delle ore notturne.

“Mentre Napoli dorme”, l’album di Hal Quartièr

Il titolo nasce dall’omonimo brano, cuore del progetto e sintesi della sua atmosfera sospesa e malinconica. L’immagine di una Napoli addormentata diventa il filo conduttore di un disco che esplora legami, assenze e trasformazioni. Sul piano sonoro segna un’evoluzione: Hal Quartièr amplia il proprio linguaggio avvicinandosi a sonorità più pop e alla musica suonata, senza rinunciare alla sensibilità urbana che lo caratterizza. Il progetto è realizzato principalmente insieme a Falco.

La focus track è Si ce staje, nata con Jake La Furia dopo l’esperienza a X Factor. Così l’artista descrive il brano: “Anche se il brano si presenta come un dialogo rivolto a una figura femminile, per me parla di qualcosa di più grande: la ricerca di un legame capace di diventare un punto di riferimento, una presenza stabile a cui tornare.”

La tracklist di “Mentre Napoli dorme”

1. Non può piovere per sempre

2. Si ce staje ft. Jake La Furia

3. Do U Love Me? (Comm staje)

4. Mi sono innamorato di te ft. LDA, Eddie Brock

5. Non so nuotare

6. Punto debole ft. Kamy

7. Febbre del sabato sera ft. Aka7even

8. Ho paura di dormire – Interlude (con Alfonso D’Apice)

9. Non mi manchi più ft. Voga

10. Senza di lei

11. La luna ft. Mille

12. Mentre Napoli dorme

13. La fine (Partenope) ft. Nesli

“Mentre Napoli dorme”, il racconto traccia per traccia

1. Non può piovere per sempre. L’intro e uno dei brani più personali del progetto, nato in un momento difficile della vita dell’artista. La produzione di Noya, Manuel Erry e Falco accompagna il racconto senza sovrastarlo, lasciando spazio alla parola e all’emozione.

2. Si ce staje ft. Jake La Furia. Dietro la forma di un dialogo sentimentale si nasconde una riflessione sul bisogno di un punto di riferimento stabile. La collaborazione con Jake La Furia nasce dalla stima reciproca sviluppata dopo X Factor: il rapper sceglie proprio questo brano, tra i più urban del disco.

3. Do U Love Me? (Comm staje). Una traccia uptempo nata a Gaeta insieme ad Angelo Riccio, Falco e Kamy, e arrivata alla forma definitiva con il producer Oliver Made. Al centro una domanda irrisolta: ciò che è stato vissuto era davvero amore?

4. Mi sono innamorato di te ft. LDA, Eddie Brock. Una ballad sulla fase iniziale dell’innamoramento, fatta di piccoli dettagli quotidiani. Il contrasto tra l’atmosfera sonora più scura e l’apertura emotiva del testo ne definisce l’identità. Nata in solitaria, è stata poi completata da LDA ed Eddie Brock.

5. Non so nuotare. Scritta di getto a Firenze, è tra le tracce più spontanee. Racconta una notte di passione e una connessione fisica intensa che non riesce a diventare qualcosa di più profondo, una riflessione sui propri limiti emotivi e sull’essere le persone giuste nel momento sbagliato.

6. Punto debole ft. Kamy. Uno dei momenti più luminosi del disco. Il brano racconta la possibilità di riaprirsi a un sentimento dopo una fase di chiusura, e la difficoltà di accogliere la felicità quando si è stati a lungo abituati al dolore. La voce di Kamy aggiunge delicatezza al racconto.

7. Febbre del sabato sera ft. Aka7even. Una parentesi più leggera e spensierata, nata dal legame di amicizia tra i due artisti. Con sonorità che richiamano influenze messicane e un approccio più solare, è un momento di evasione nel racconto emotivo del disco.

8. Ho paura di dormire – Interlude (con Alfonso D’Apice). Uno skit che introduce una dimensione più narrativa e teatrale. La voce è quella di Alfonso D’Apice, e il pezzo riflette sul peso della notte e sui pensieri che ritornano. Segna anche un punto di svolta nel percorso dell’artista, verso uno sguardo più lucido e consapevole, senza perdere il legame autentico con la musica.

9. Non mi manchi più ft. Voga. Il brano segna il momento in cui l’artista prende piena coscienza del superamento di una relazione. Nato da un’idea dei Voga in cui si è riconosciuto subito, restituisce questo passaggio con lucidità e distacco, anche grazie al contributo di Andrea Schiavone.

10. Senza di lei. La ballad più intensa del disco. Riflette su come chi cresce in contesti difficili viva i rapporti in modo assoluto e totalizzante: quando una persona diventa il centro emotivo della propria vita, perderla significa perdere tutto. Una vulnerabilità profonda, che anticipa anche una possibile direzione sonora futura.

11. La luna ft. Mille. Ispirato a un’esperienza realmente vissuta, si sviluppa come una conversazione immaginaria tra due ex partner. Mille interpreta una voce che riporta a galla ricordi e rimpianti, in un dialogo intenso sul significato autentico dell’amore.

12. Mentre Napoli dorme. La title track, prodotta da Falco, racchiude l’essenza del disco: una riflessione notturna sull’incapacità di lasciar andare una persona che continua a occupare ogni spazio della memoria. Un racconto sospeso tra desiderio, malinconia e bisogno di liberazione.

13. La fine (Partenope) ft. Nesli. L’album si chiude con un brano che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di Hal Quartièr. Nato da un incontro spontaneo con Nesli sui social, racconta la chiusura di un ciclo e suggella un rapporto trasformatosi da stima artistica in amicizia.