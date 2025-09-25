25 Settembre 2025
X Factor
A X Factor 2025 arriva con la sua storia e la versione in napoletano di “Papaoutai”, Hal Quartier

Il giovane artista napoletano porta sul palco una propria versione del brano di Stromae

Hal Quartièr durante l’audizione a X Factor 2025
La terza puntata di audition di X Factor 2025 ci ha mostrato l’audition di un rapper già noto nella scena… Hal Quartièr, nome d’arte di Alfredo Fiore, giovane artista napoletano che ha emozionato con una coraggiosa rivisitazione in napoletano di Papaoutai, il celebre brano di Stromae.

Chi è Hal Quartièr

Classe 2000, Hal Quartièr viene dal quartiere Bagnoli di Napoli. La musica lo accompagna sin da bambino: per gioco smontava i pedali delle bici per trasformarli in microfoni, cantando sulle note di Renato Zero, Vasco Rossi e Claudio Baglioni. Con l’adolescenza arrivano invece i mondi del rock grunge e dell’urban pop, che lo portano a scrivere e pubblicare da autodidatta i primi mixtape su YouTube già a 14 anni.

La sua crescita artistica è segnata dal desiderio di raccontare la vita di un ragazzo di quartiere: storie di assenza, sogni e rivincite. Nel 2019 arriva il brano Tokio e Rio, seguito da Tatuaggi e Torre Eiffel. Nel 2020 collabora con Giulia Molino e Lele Blade in Cchiù fort, che supera il milione di stream su Spotify. Un anno dopo entra nell’album Buongiorno Special Edition di Gigi D’Alessio con il duetto Sconfitta d’amore.

Nel 2022 firma con Columbia Records/Sony Music e pubblica il singolo 4ever Young. Con uno stile diretto e viscerale, Hal racconta la vita tra bene e male, la giovinezza e la morte, mescolando rock e urban con un linguaggio autentico.

Nel 2024 passa a Warner Music con cui nel 2025 pubblica l’EP Haldilà.

L’audizione a X Factor 2025

Vengo da Napoli, dal quartiere Bagnoli. Ho iniziato ad approcciarmi alla musica da piccolissimo per emulare mio padre che ha sempre fatto pianobar, ma che non è stato molto presente nella mia vita. Con la musica ho capito tante cose e cerco di tramandare un messaggio che magari per un altro ragazzo può essere salvezza”. Così Hal Quartièr si presenta davanti ai giudici.

Il brano scelto è una versione in dialetto napoletano di Papaoutai di Stromae, una lettera al padre assente. Un’esibizione intensa che conquista tre giudici su quattro, tra emozione e qualche dubbio.

I commenti dei giudici

Francesco Gabbani: “Per me sei puro e dritto”.

Jake La Furia: “Il pezzo di Stromae parla del padre, tu lo hai usato per mandare una lettera al tuo. C’è attitudine, c’è una storia credibile dietro, sei interessante e fresh. E lo dico io che non credo molto al percorso dei rapper nei talent”.

Paola Iezzi: “Si sente che senti quello che stai facendo visceralmente. La partenza è ottima”.

Achille Lauro: “Abbastanza coinvolgente, sei stato bravo, hai riscritto le strofe. Ma non riesco a capire dove potrei portarti io”.

Hal Quartièr ottiene tre sì e il no di Lauro, ma lascia un segno forte nella puntata, sollevando anche una domanda più ampia: i giudici di un talent show devono riuscire a gestire qualsiasi artista se c’è talento, anche se lontano dal loro mondo musicale? Secondo noi sì, non si può dire no a talenti veri.

Hal Quartièr – Papaoutai (versione napoletana): testo

Agg’ avut’ a’ fumà
P’ capì che non s’è da fumà
Agg’ avut’ a’ rubà
P’ capì che non s’è da rubà

‘nu uajone o’ saj può sbaglià
Dimmi, o’ ver’ vuò parlà e me
Mamma ha ritt’ comm’ a trattà
Forse putiss’ far’ a me

Dov’eri papà…
Où t’es, papaoutai?
Où t’es, papaoutai?
Où t’es, papaoutai?

Teng’ na’ croc’, nun s’ può levà
E vot’ pens’ che t’ ssà ringrazià
Mo sto curren’ sul ij
M’ vulev fà

Où t’es, papaoutai?
Où t’es, papaoutai?
Où t’es, papaoutai?
Où t’es, papaoutai?

All Music Italia

