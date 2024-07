Hal Quartièr torna “Giugno” e canta, tra urban e pop, di quella storia di inizio estate giunta già al capolinea

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 5 luglio per Warner Music Italy, Giugno è il nuovo singolo di Hal Quartièr, che torna con un brano dalle sonorità pop, il cui immaginario rimane però coerente all’attuale scena urban e si propone di parlare per lo più a tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 16 e 25 anni, ma non solo.

Prodotto da Dat Boi Dee, Room 9 e Sottomarino, il brano racconta di una storia di inizio estate e lo fa con un arrangiamento raffinato, accompagnato da un mix di sensualità e sentimento.

“Ho scritto Giugno 2 anni fa, descrivendo totalmente le immagini di una relazione breve ma intensa che ho avuto. Pensando durasse più a lungo, nella seconda strofa ho scritto in maniera abbastanza distaccata i pensieri che avevo dopo un mese dalla chiusura“.

Chitarre e batteria accompagnano così parole cariche di emotività, che racchiudono l’amarezza di una relazione giunta al capolinea, nonostante avesse tutti i requisiti per trasformarsi in una lunga storia d’amore.

da sanremo giovani alla release di “GIUGNO”

Di seguito riportiamo le parole con le quali Hal Quartièr ha annunciato l’uscita di Giugno, brano “con cui mi scartarono da Sanremo Giovani, che sento di dover pubblicare perché rispecchia al 100% il mio mondo, il mio sound e la musica che presto ascolterete“:

“Non ho mai amato i discorsi lunghi e non sono una persona a cui piace molto parlare, ma in questa lunga assenza ho avuto modo di riflettere e lavorare unicamente su me stesso e sulla mia musica e mi sento finalmente pronto a condividerlo con voi. Non è stato facile per me restare fermo e guardare gli altri pubblicare, anche perché per uno come me, che riesce ad esprimersi solo tramite le canzoni,

non c’è necessità più grande.

In questo tempo, grazie alle persone che mi vogliono bene, ho capito realmente che tipo di artista voglio essere e che cosa voglio lasciare. Finalmente il mio nuovo percorso inizia da qui, consapevole di aver lasciato alle spalle un Alfredo diverso sia come persona che come artista, ritrovando la forza e la voglia di fare ciò che realmente amo“.

chi è Hal Quartièr?

All’anagrafe Alfredo Fiore, Hal Quartièr è nato e cresciuto a Napoli, dove ha iniziato ad approcciarsi alla musica grazie alla passione condivisa con il padre.

Proveniente da una realtà modesta, caratteristica della vita “nel quartiere”, nel corso degli anni è riuscito ad amalgamare perfettamente le sfumature dell’urban con quelle del pop, dando vita a un genere e a un linguaggio del tutto personale, un po’ come il suo timbro, graffiato e incisivo, e il suo modo di cantare, in cui si percepisce una grande fragilità e sensibilità.

Il suo obiettivo? Far arrivare al petto degli ascoltatori sia messaggi profondi che la spensieratezza nel raccontare le storie di un ragazzo di quartiere.