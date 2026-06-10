Dagood YL pubblica il video ufficiale di First Day Out, un brano che racconta il suo primo giorno di libertà e segna l’inizio di una nuova fase personale e artistica. Il videoclip, diretto da Marco Trentin, è disponibile da Venerdì scorso e anticipa l’arrivo del nuovo singolo Rodrigo, atteso nelle prossime settimane.

A soli 17 anni, Dagood YL è già uno dei nomi più chiacchierati della nuova scena urban italiana. Originario di San Giorgio di Acilia, nella periferia sud di Roma, ha costruito gran parte del proprio percorso musicale durante gli arresti domiciliari, trasformando una situazione complessa in una spinta creativa che lo ha fatto conoscere a un pubblico sempre più ampio.

“First Day Out” racconta il ritorno alla libertà

Con First Day Out, l’artista mette in musica e immagini un momento che ha segnato profondamente il suo percorso. Il titolo stesso richiama una tradizione molto diffusa nella cultura rap internazionale: raccontare il primo giorno fuori da una condizione di restrizione, trasformandolo in una dichiarazione d’intenti.

Il videoclip non celebra un traguardo, ma guarda avanti. Il racconto è diretto, personale e senza filtri, con l’obiettivo di mostrare un nuovo capitolo della vita di Dagood YL, pronto a vivere la propria carriera senza le limitazioni che hanno accompagnato i suoi primi passi nella musica.

Dagood YL e i corridos tumbados in Italia

Uno degli aspetti che ha reso riconoscibile il progetto di Dagood YL è il legame con i corridos tumbados, conosciuti anche come corrido trap. Il genere, nato in Messico e portato al successo da artisti come Peso Pluma, Natanael Cano e Fuerza Regida, è diventato negli ultimi anni uno dei fenomeni musicali più forti a livello internazionale.

L’artista romano ha scelto di reinterpretare questo linguaggio musicale attraverso l’immaginario delle periferie italiane, creando una proposta che si distingue all’interno della scena urban nazionale.

Negli ultimi mesi il suo nome ha iniziato a circolare con sempre maggiore frequenza tra pubblico e addetti ai lavori, contribuendo a portare l’attenzione su un sound ancora poco esplorato in Italia.

Il sostegno della scena urban e i primi grandi palchi

La crescita di Dagood YL è stata accompagnata dall’apprezzamento di diversi protagonisti della scena. Artisti e producer come Ghali, Sadturs, Kid Yugi, Sick Luke, Side e Astro hanno mostrato interesse per il suo percorso, contribuendo ad amplificarne la visibilità.

Un passaggio significativo è arrivato con la possibilità di esibirsi ai Magazzini Generali di Milano come ospite dello show di Sadturs & KIID, il suo primo vero incontro con il pubblico dal vivo. A questo si è aggiunta anche la recente partecipazione al Nameless Festival durante il set del duo.

Da “Camicia e Zanotti” a “Rodrigo”: il nuovo capitolo di Dagood YL

La fine degli arresti domiciliari coincide con un momento particolarmente importante per la carriera del rapper romano. Dopo i risultati ottenuti con brani come Camicia e Zanotti, Uber, Jimmy Choo, Mafia e Borse Chanel nella Town Freestyle, l’artista continua ad ampliare il proprio universo musicale.

Il progetto #FREEDAG, pubblicato nel 2025, ha raccolto collaborazioni con twentyone21, IDRA Rxx, Seven e Smokey Cold Heart Kid, consolidando una fanbase in costante crescita.

Ora il video di First Day Out rappresenta il punto di partenza di una nuova fase, già proiettata verso l’uscita di Rodrigo, anticipata nelle scene finali del videoclip.