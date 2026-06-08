Il 105 Summer Festival 2026 torna ad accendere l’estate italiana con una serie di concerti gratuiti in piazza, da Venezia alla Campania, fino a una data speciale a Malta. Organizzato da Radio 105, che quest’anno festeggia i cinquant’anni, il festival porta sul palco decine di artisti tra pop, rap e nuove leve della scena italiana su cui le radio Mediaset, a quanto pare, hanno deciso di puntare. Il tutto con con ingresso libero e prenotazione obbligatoria su Vivaticket.

Dopo l’apertura del 5 giugno a Venezia, il prossimo appuntamento è venerdì 12 giugno a Chiavari, prima volta in assoluto per la cittadina ligure, con un cast che riunisce nomi come Anna Tatangelo, Emis Killa, Ermal Meta, J-Ax, Fabio Rovazzi, Mr.Rain e Rocco Hunt.

105 Summer Festival 2026, il cast di Chiavari

La tappa di Chiavari, in programma venerdì 12 giugno in Piazza San Giovanni Paolo II (Area Colmata), schiera una line up ampia e trasversale. Sul palco si alterneranno:

Alessandro Coli

Anna Tatangelo

Chiello

Cioffi

Emis Killa

Ermal Meta

Fabio Rovazzi

Federica Abbate

Fred De Palma

J-Ax

LDA & Aka 7even

Lorenzo Salvetti

Memi

Mida

Mr.Rain

Paola Iezzi

Rocco Hunt

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Silent Bob & Sick Budd

Vidaloca

Welo

La serata, che parte alle 21 (con animazione e musica già dalle 20.30), è condotta da Manola Moslehi e Dario Spada, due delle voci di Radio 105, con Dario Micolani tra il pubblico. Sono attese tra le 15.000 e le 20.000 persone.

Come prenotare il biglietto gratuito

L’ingresso al 105 Summer Festival è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria e si effettua online sul circuito Vivaticket, fino a esaurimento dei posti. Per la data di Chiavari la prenotazione è organizzata in due fasi: prima riservata ai residenti nel Comune di Chiavari, poi aperta a tutti. Ogni persona può prenotare fino a un massimo di quattro biglietti, e l’accesso all’area concerto con prenotazione è garantito fino alle ore 20, dopodiché i posti rimasti vengono assegnati a chi è presente sul posto fino al raggiungimento della capienza.

105 Summer Festival 2026, il cast di Venezia

La data di apertura, venerdì 5 giugno al Parco San Giuliano di Venezia, ha riunito un cast altrettanto ricco: Angie, Baby K, Carl Brave, Charlotte Cardin, Clara, Cristiano Malgioglio, Ditonellapiaga, Enrico Nigiotti, Fabio Rovazzi, Federica Abbate, Levante, Mara Sattei, MV Killa, Nayt, Petit, Rhove, Sangiovanni, Sarah Toscano e Vidaloca.

Date e informazioni sui concerti

Venerdì 5 giugno 2026 – Venezia, Parco San Giuliano

Venerdì 12 giugno 2026 – Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II

Giovedì 18 giugno 2026 – Ferrara, Piazza Ariostea

Venerdì 19 giugno 2026 – Ferrara, Piazza Ariostea (Compleanno Radio 105)

Venerdì 3 luglio 2026 – Baia Domizia, Arena dei Pini

Venerdì 24 luglio 2026 – Malta (data speciale)

Tutte le serate sono trasmesse in diretta su Radio 105, sul canale 66 del digitale terrestre, su 105.net e sull’app di Radio 105.

105 Summer Festival, un’estate gratuita in piazza

Il 105 Summer Festival è un format itinerante che ogni estate trasforma piazze e parchi italiani in palcoscenici a cielo aperto, con ingresso libero. Nel 2024 e nel 2025 aveva fatto tappa a Genova, riempiendo Piazza della Vittoria, mentre l’edizione 2026 amplia il giro toccando Venezia, Chiavari, Ferrara e Baia Domizia, con la data speciale di Malta. L’edizione di quest’anno coincide con i cinquant’anni di Radio 105, celebrati nella seconda serata di Ferrara, ed è accompagnata dal claim dell’emittente “Proud to be different”.