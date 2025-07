Soniko: Sweet Talking “è un brano che cerca di raccontare tutto ciò che avviene prima dell’atto fisico”

Il giovane dj e producer veneto Soniko ha lanciato Sweet Talking (Beat Sound), primo brano del suo nuovo progetto.

Attraverso un linguaggio diretto e coinvolgente Sweet Talking celebra il potere delle parole come strumento di seduzione e connessione. Il brano trae ispirazione da una storia vera e racconta l’inizio di una nuova relazione, costruita sulle ceneri di un passato doloroso, analizzando il desiderio di autenticità, complicità e ascolto reciproco.

Soniko presenta così il brano:

“‘Sweet Talking’ è nata dal desiderio di catturare, in una canzone, quei momenti sospesi e carichi di tensione emotiva che precedono l’intimità tra due persone. È un brano che cerca di raccontare tutto ciò che avviene prima dell’atto fisico: gli sguardi, le parole sussurrate, le esitazioni, le promesse non dette ma già percepite. Quelle sfumature sottili che spesso sfuggono, ma che sono fondamentali per creare una vera connessione”

Conosciamo meglio Soniko

Soniko è il nome d’arte di Niccolò Cervellin, classe 2001, originario di Cittadella (Padova), giovane DJ, producer e rapper che inzia il suo percorso artistico nel 2018 come autore e interprete, contribuendo a diversi brani. L’inizio del suo nuovo percorso artistico è segnato dall’uscita del singolo Sweet Talking e dalla partecipazione ai live del Summer Tour di Radio 105.