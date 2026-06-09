9 Giugno 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
9 Giugno 2026

“I nostri anni bellissimi”, Astro mette a nudo il rapporto con il suo sogno

Il nuovo singolo, in uscita venerdì, anticipa l'album "WAR" del 12 giugno.

News di All Music Italia
Astro, ritratto del cantante con la t-shirt WAR per il singolo I nostri anni bellissimi
Condividi su:

Testo e significato di I nostri anni bellissimi, il nuovo singolo di Astro, in uscita venerdì per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il brano anticipa WAR, il secondo album ufficiale dell’artista, disponibile da venerdì 12 giugno su tutte le piattaforme e in diversi formati fisici.

Dopo Ancelotti, uscito il 29 maggio, questo è il secondo singolo a fare da apripista al disco. Lo abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato all’album WAR. Secondo quanto dichiarato dall’artista, I nostri anni bellissimi è il brano più aperto e vulnerabile della sua produzione, e va letto su due livelli.

AstroI nostri anni bellissimi: il significato del brano

In superficie, I nostri anni bellissimi sembra una canzone sui legami, sul tempo condiviso e sulla nostalgia. Sotto questa lettura, però, il brano racconta qualcosa di più personale: il rapporto viscerale di Astro con il proprio sogno e con il percorso artistico intrapreso, compreso ciò che quel viaggio ha comportato.

È una riflessione su cosa si costruisce inseguendo una visione e su cosa, inevitabilmente, si lascia indietro. Un ricordo personale che, nelle intenzioni dell’artista, diventa un sentimento riconoscibile da chiunque abbia rincorso un obiettivo pagandone il prezzo.

Il testo di I nostri anni bellissimi

Il testo di “I nostri anni bellissimi” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: I nostri anni bellissimi
Artista: Astro
Etichetta: Atlantic Records Italy / Warner Music Italy

Per le date e i biglietti dei prossimi concerti, trovate tutto nel nostro articolo dedicato al tour nei club 2026.

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

All Music Italia

Articoli più letti

Tiziano Ferro canta al microfono durante il concerto a San Siro 1

Tiziano Ferro a San Siro è la rivincita di un hitmaker troppo e ingiustamente criticato
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 2

Geolier debutta a Termoli: due ore e mezza di show e una scaletta da record
Cesare Cremonini sul palco con la chitarra durante il Cremonini Live26 3

Cremonini Live26 al via dal Circo Massimo: il concerto diventa uno speciale Rai 1 con Jovanotti, Elisa e Carboni
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 4

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Eros Ramazzotti durante un live del tour negli stadi italiani 2026 legato ai 30 anni di Dove c’è musica 5

Eros Ramazzotti, debutto negli stadi: tutte le canzoni del concerto di Udine
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 6

Max Pezzali, la scaletta del tour Stadi 2026 dopo la data zero
Roma in Musica debutta nella Capitale 7

Daniele Silvestri guida Roma in Musica: sette giorni di eventi gratuiti nella Capitale
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 8

TIM Summer Hits 2026 riparte da Roma con Carlo Conti e Andrea Delogu
Jovanotti e Alfa in una foto promozionale scattata da MAIKID per “Buon Vento” 9

Jovanotti e Alfa salpano insieme in “Buon Vento”: il significato della canzone
Achille Lauro tour 2026 2027 date concerti stadi 10

Achille Lauro, da Amor a Incoscienti giovani: la scaletta del tour

Cerca su A.M.I.