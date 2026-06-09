Testo e significato di I nostri anni bellissimi, il nuovo singolo di Astro, in uscita venerdì per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il brano anticipa WAR, il secondo album ufficiale dell’artista, disponibile da venerdì 12 giugno su tutte le piattaforme e in diversi formati fisici.

Dopo Ancelotti, uscito il 29 maggio, questo è il secondo singolo a fare da apripista al disco. Lo abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato all’album WAR. Secondo quanto dichiarato dall’artista, I nostri anni bellissimi è il brano più aperto e vulnerabile della sua produzione, e va letto su due livelli.

Astro – I nostri anni bellissimi : il significato del brano

In superficie, I nostri anni bellissimi sembra una canzone sui legami, sul tempo condiviso e sulla nostalgia. Sotto questa lettura, però, il brano racconta qualcosa di più personale: il rapporto viscerale di Astro con il proprio sogno e con il percorso artistico intrapreso, compreso ciò che quel viaggio ha comportato.

È una riflessione su cosa si costruisce inseguendo una visione e su cosa, inevitabilmente, si lascia indietro. Un ricordo personale che, nelle intenzioni dell’artista, diventa un sentimento riconoscibile da chiunque abbia rincorso un obiettivo pagandone il prezzo.

Il testo di I nostri anni bellissimi

Il testo di “I nostri anni bellissimi” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: I nostri anni bellissimi

Artista: Astro

Etichetta: Atlantic Records Italy / Warner Music Italy

Per le date e i biglietti dei prossimi concerti, trovate tutto nel nostro articolo dedicato al tour nei club 2026.