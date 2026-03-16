Certificazioni FIMI settimana 11 2026: Geolier vola a 8 Platini, Platino anche per Annalisa

Le certificazioni FIMI della settimana 11 del 2026 vedono protagonista Geolier, che conquista l’ottavo Platino per l’album IL CORAGGIO DEI BAMBINI, mentre tra i singoli spicca il Platino di Annalisa con Maschio. Qui trovate il resoconto delle certificazioni FIMI della settimana precedente.
Tra gli album italiani arriva anche il Platino per Rose Villain con RADIO VEGA, mentre tra le certificazioni internazionali spicca il Platino di Olivia Rodrigo con GUTS.
Sempre sul fronte album arriva anche il Platino per ASTRO con ASTRO, mentre tra i classici del catalogo internazionale conquista l’Oro YEEZUS di Kanye West.
Tra i singoli si segnalano inoltre l’Oro di Samurai Jay & Vito Salamanca con Ossessione, l’Oro di Achille Lauro con Perdutamente e l’Oro di Rocco Hunt con Mille vote ancora.
Soglie di certificazione FIMI (in vigore nel 2026)
- Singoli Oro: 50.000 unità
- Singoli Platino: 100.000 unità
- Album Oro: 25.000 unità
- Album Platino: 50.000 unità
Certificazioni FIMI settimana 11 2026: internazionali (album)
- Olivia Rodrigo – GUTS (Platino)
- Kanye West – YEEZUS (Oro)
A seguire le certificazioni album e singoli italiani.