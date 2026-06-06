Astro, tra i protagonisti della nuova scena urban italiana, annuncia le date del Tour Club 2026: sette concerti prodotti da Vivo Concerti, al via mercoledì 7 ottobre da Padova e poi nelle principali città italiane. Il tour accompagna l’uscita del secondo album WAR, disponibile da venerdì 12 giugno.

Astro concerti 2026: date del tour

Mercoledì 7 ottobre 2026 – Padova, Hall (Data Zero)

Venerdì 9 ottobre 2026 – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia

Domenica 11 ottobre 2026 – Bologna, Estragon Club

Lunedì 12 ottobre 2026 – Firenze, Viper Theater

Venerdì 16 ottobre 2026 – Roma, Orion Club

Lunedì 19 ottobre 2026 – Napoli, Casa Della Musica

Domenica 25 ottobre 2026 – Milano, Fabrique

Il nuovo tour di Astro

Il Tour Club 2026 porta dal vivo i brani di WAR, secondo album ufficiale dell’artista e progetto più ambizioso della sua carriera. La partenza è fissata a Padova come Data Zero. Prima dell’annuncio del tour, Astro si era esibito in un live a sorpresa al Teatro Gerolamo di Milano, dove ha riproposto i suoi brani più noti e ha presentato per la prima volta alcuni dei nuovi singoli.

Il percorso di Astro e l’album “WAR”

Con WAR Astro firma il suo secondo album ufficiale, curato nei dettagli dalle sonorità alla parte visiva. Sul piano narrativo il disco prende ispirazione dal cinema psicologico e dalle strutture circolari, in particolare dal film Mulholland Drive di David Lynch: il tema è il sogno del successo, l’industria che lo promette e la dissoluzione dell’identità che ne deriva. Al centro c’è la pressione, silenziosa e costante, di un sistema in cui la percezione conta quanto la realtà, a volte di più.

Il primo singolo estratto è Ancelotti, un banger costruito su immagini di soldati, lealtà e vittoria, condensate nel paragone con uno degli allenatori più vincenti del calcio mondiale. Un pezzo di affermazione, in cui ogni barra è una dichiarazione di posizione.

La scaletta del Tour Club 2026

La scaletta ufficiale del Tour Club 2026 non è ancora stata diffusa. È atteso il repertorio dei brani più noti di Astro insieme ai pezzi del nuovo album WAR, a partire dal singolo Ancelotti.

Aggiorneremo l’articolo con la scaletta completa dopo la Data Zero di Padova del 7 ottobre.

Biglietti e prevendite del Tour Club 2026







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