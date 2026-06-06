6 Giugno 2026
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
6 Giugno 2026

Astro annuncia il Tour Club 2026: le date dei concerti nei club italiani

Il tour accompagna l'uscita del secondo album "WAR"

Tour di All Music Italia
Astro con una felpa nera con la scritta WAR, ritratto promozionale del nuovo album
Condividi su:

Astro, tra i protagonisti della nuova scena urban italiana, annuncia le date del Tour Club 2026: sette concerti prodotti da Vivo Concerti, al via mercoledì 7 ottobre da Padova e poi nelle principali città italiane. Il tour accompagna l’uscita del secondo album WAR, disponibile da venerdì 12 giugno.

Astro concerti 2026: date del tour

  • Mercoledì 7 ottobre 2026 – Padova, Hall (Data Zero)
  • Venerdì 9 ottobre 2026 – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia
  • Domenica 11 ottobre 2026 – Bologna, Estragon Club
  • Lunedì 12 ottobre 2026 – Firenze, Viper Theater
  • Venerdì 16 ottobre 2026 – Roma, Orion Club
  • Lunedì 19 ottobre 2026 – Napoli, Casa Della Musica
  • Domenica 25 ottobre 2026 – Milano, Fabrique

Il nuovo tour di Astro

Il Tour Club 2026 porta dal vivo i brani di WAR, secondo album ufficiale dell’artista e progetto più ambizioso della sua carriera. La partenza è fissata a Padova come Data Zero. Prima dell’annuncio del tour, Astro si era esibito in un live a sorpresa al Teatro Gerolamo di Milano, dove ha riproposto i suoi brani più noti e ha presentato per la prima volta alcuni dei nuovi singoli.

Il percorso di Astro e l’album “WAR”

Con WAR Astro firma il suo secondo album ufficiale, curato nei dettagli dalle sonorità alla parte visiva. Sul piano narrativo il disco prende ispirazione dal cinema psicologico e dalle strutture circolari, in particolare dal film Mulholland Drive di David Lynch: il tema è il sogno del successo, l’industria che lo promette e la dissoluzione dell’identità che ne deriva. Al centro c’è la pressione, silenziosa e costante, di un sistema in cui la percezione conta quanto la realtà, a volte di più.

Il primo singolo estratto è Ancelotti, un banger costruito su immagini di soldati, lealtà e vittoria, condensate nel paragone con uno degli allenatori più vincenti del calcio mondiale. Un pezzo di affermazione, in cui ogni barra è una dichiarazione di posizione.

La scaletta del Tour Club 2026

La scaletta ufficiale del Tour Club 2026 non è ancora stata diffusa. È atteso il repertorio dei brani più noti di Astro insieme ai pezzi del nuovo album WAR, a partire dal singolo Ancelotti.

Aggiorneremo l’articolo con la scaletta completa dopo la Data Zero di Padova del 7 ottobre.

Biglietti e prevendite del Tour Club 2026



Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Tony Boy, ritratto promozionale del rapper per il singolo Cuore rotto 1

Tony Boy cambia stagione: "Cuore rotto" è il singolo per l'estate dopo i palasport
Geolier nella foto promozionale del singolo Autorità (Cani Randagi), in uscita il 4 giugno 2026 2

Geolier torna con "Autorità", un banger estivo alla vigilia degli stadi
Pagelle nuovi singoli 5 giugno 2026, collage con Ditonellapiaga e gli artisti della settimana 3

Pagelle Nuovi Singoli 5 giugno 2026: Ditonellapiaga (8), Francesca Michielin (7½), Luk3 (5)
Jovanotti e Alfa in una foto promozionale scattata da MAIKID per “Buon Vento” 4

Jovanotti e Alfa salpano insieme in “Buon Vento”: il significato della canzone
New Music Friday settimana 23 2026 Radio Date 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 23 del 2026
Merk & Kremont con Serena Brancale e The Kolors nella foto promozionale del singolo Partenope in uscita il 5 giugno 2026 6

Merk & Kremont, Serena Brancale e The Kolors: il richiamo del Sud in “Partenope”
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 7

Geolier, il tour 2026 entra nel vivo: da San Siro al triplo Maradona sold out
Eros Ramazzotti durante un live del tour negli stadi italiani 2026 legato ai 30 anni di Dove c’è musica 8

Eros Ramazzotti, conto alla rovescia per gli stadi: si parte il 6 giugno
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Foto degli artisti delle Pagelle Nuovi Singoli del 29 maggio 2026 di All Music Italia: Sal Da Vinci, Noemi, Nicolò Filippucci, Fellow e Santi Francesi 10

Pagelle Nuovi Singoli 29 maggio 2026: Orietta Berti e Il Rosso (NC), Santi Francesi (8), TonyPitony e Guè (3)

Cerca su A.M.I.