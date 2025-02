Certificazioni FIMI 8: “Balorda nostalgia” di Olly è il primo singolo certificato nel 2025

Certificazioni FIMI settimana 8 2025.

E dopo due mesi dall’introduzione delle nuove soglie di certificazione arriva il primo singolo certificato dell’anno. Il brano vincitore del Festival di Sanremo 2025, Balorda nostalgia di Olly.

Passiamo quindi alle nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 8 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale ha ottenuto nuove certificazioni in Italia questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Tre dischi internazionali certificati questa settimana in Italia. Raggiunge il terzo disco di platino RANDOM ACCESS MEMORIES dei Daft Punk. Disco di platino invece per High voltage degli AC/DC e More life di Drake.

