Sanremo 2025, Olly: “Se fosse un quadro Balorda Nostalgia sarebbe un Caravaggio”

Tra i 29 Big in gara al Festival di Sanremo 2025, Olly presenta Balorda Nostalgia: una ballad fatta “a suo modo“, in cui racconta quei momenti in cui vorremmo tornare ad una certa fase della nostra vita, pur sapendo che non è possibile farlo, con la consapevolezza che quei momenti sono comunque stati “tutta vita“.

Scritto dallo stesso Olly e composto insieme a Pier Francesco Pasini e JVLI, che ne ha curato anche la produzione, il brano racconta dunque la nostalgia, intesa come un sentimento forte, vivo e vero, che arriva all’improvviso e che fa sempre anche un po’ male.

OLLY: DA “BALORDA NOSTALGIA” A “IL PESCATORE”

Nella serata di venerdì 14 febbraio, quella dedicata ai duetti e alle cover, Olly omaggerà Fabrizio De André sulle note de Il Pescatore insieme al musicista e compositore Goran Bregović e la sua Wedding & Funeral Band, rinomata per la straordinaria capacità di fondere tradizioni e generi musicali come le vocalità bulgare, il folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno.

SANREMO 2025, “BALORDA NOSTALGIA”: VIDEOINTERVISTA A OLLY

https://youtu.be/7Bqvo8YHYZI

olly: le date dei tour

LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2025

Domenica 4 maggio – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Lunedì 5 maggio – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Mercoledì 7 maggio – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Giovedì 8 maggio – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Martedì 13 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

Mercoledì 14 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

Venerdì 16 maggio – MOLFETTA (BA) @ Eremo Club – SOLD OUT

Sabato 17 maggio – MOLFETTA (BA) @ Eremo Club – SOLD OUT

Lunedì 19 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

Martedì 20 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara SOLD OUT

Giovedì 22 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Venerdì 23 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

TUTTA VITA TOUR 2025

Sabato 4 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT

Domenica 5 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT

Venerdì 10 ottobre – MILANO @ Unipol Forum – SOLD OUT

Mercoledì 15 ottobre – ROMA @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

Venerdì 17 ottobre – NAPOLI @ Palapartenope

TUTTA VITA TOUR 2026

Sabato 7 marzo 2026 – JESOLO (VE) @ Palazzo Del Turismo – DATA ZERO

Mercoledì 11 marzo 2026 – FIRENZE @ Nelson Mandela Forum

Lunedì 16 marzo 2026 – BOLOGNA @ Unipol Arena

Mercoledì 18 marzo 2026 – TORINO @ Inalpi Arena

Venerdì 20 marzo 2026 – MILANO @ Unipol Forum

Giovedì 26 marzo 2026 – ROMA @ Palazzo Dello Sport

Lunedì 30 marzo 2026 – BARI @ Palaflorio

