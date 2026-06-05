Testo e significato di Festivalbar, il nuovo singolo di Angy insieme a Jacopo Ottonello, uscito il 22 maggio 2026. Un brano che richiama fin dal titolo lo storico programma televisivo che ha segnato le estati musicali italiane, e che gioca su quell’immaginario per raccontare un amore estivo arrivato al capolinea.

Angy, dai musical alla musica

Angy, nata a Milano il 28 febbraio 2008, arriva alla musica dopo diverse esperienze nel musical. Festivalbar è il suo quinto singolo da cantautrice, dopo Temporary Love (2024), OOPS (2024), Te quiero (2025) e Cuore di Scorta (2025).

Parallelamente porta avanti un percorso tra cinema e teatro: ha interpretato Sandy in Grease al Teatro Litta, Penelope nel film Notte prima degli esami remix (regia di Tommaso Renzoni, distribuito da Rai Cinema) e Camilla in Manoho di Valentina Rosano. Nel 2025 ha inoltre pubblicato la raccolta di poesie 16 battiti. Perché a 16 anni il cuore batte più forte (Italic Pequod).

Il ritorno di Jacopo Ottonello

Jacopo Ottonello, conosciuto dal grande pubblico dopo l’esperienza ad Amici, 19 ha esordito discograficamente con l’EP Colori (2020), seguito da Fanny (2023) .

Lo scorso anno è finito al centro dell’attenzione anche per aver raccontato pubblicamente il suo lavoro di operatore ecologico, rivendicandone la dignità.

Il ritorno alla musica è avvenuto a fine 2025, con Solamente mia. Il duetto con Angy in Festivalbar segna ora la sua nuova uscita.

Angy e Jacopo Ottonello – Festivalbar : il significato del brano

Festivalbar usa il nome dello storico programma come simbolo di un’estate e di un amore ormai finiti. Il testo alterna ricordi sensoriali (il sapore dell’estate, il profumo di caffè, le corse sulla spiaggia) alla constatazione che tutto si è “spento”, come la città a fine stagione. Il ritornello costruisce il tormentone attorno all’immagine di una hit estiva anni Novanta che “ritornerà al Festivalbar”, trasformando la nostalgia musicale nella cornice del racconto sentimentale.

Il cuore emotivo del brano è nell’elenco di ciò che mancava nella relazione: “tu non mi parlavi mai d’amore, tu non mi chiedevi per favore”, fino alle “200.000 scuse” e a quel partner che “entrava e usciva dal cuore”. La scrittura tiene insieme leggerezza estiva e disincanto, chiudendo su un amore vissuto come una canzone che torna in rotazione ogni estate ma non resta.

Tra gli autori del brano anche un altro ex Amici, Tommaso Cesana.

Il testo di Festivalbar

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Non mi ricordo la prima volta al mare

ma mi ricordo benissimo di te

che avevi addosso il sapore dell’estate

Dalla tua stanza profumo di caffè

Sulle tue labbra resta una kisscam

che pure al buio sai ti riconoscerei

Però tua mamma

forse ci ha visti

nascosti come ad un concerto dei coldplay

E adesso che

si è spento tutto proprio come sta città

Non passa niente che mi tiri su alla radio

Siamo alla fine

Com’è stato? Non si sa

Se non mi chiami non ti chiamo

Tu, tu, tu, tu

non mi parlavi mai d’amore

Tu non mi chiedevi per favore

Sotto voce, sotto il sole

E dai, corriamo sulla spiaggia, la sabbia ci scotta

balliamo fino all’alba, la musica a palla

sei solo tu, tu tu tu

Come una hit estiva Anni 90

ritornerà al Festivalbar

Sei come il sole all’improvviso

una lacrima sul viso

La mattina senza trucco

le mani prima di un tuffo

e non so chi l’ha deciso

tra l’inferno e il paradiso

Voglio starmene ad un bivio

e poi scappare insieme a te

E se si spegnerà pure la notte

andiamo a capo e virgola

ricominciamo tutto come al cinema

E dai, facciamo finta che

domani non sia tutto un errore

E adesso che si è spento tutto proprio come sta città

non passa niente che mi tiri su alla radio.

Siamo alla fine

Com’è stato? Non si sa

Se non mi chiami non ti chiamo

Tu, tu, tu, tu

non mi parlavi mai d’amore

Tu non mi chiedevi per favore

Sotto voce, sotto il sole

e dai, corriamo sulla spiaggia, la sabbia ci scotta

balliamo fino all’alba, la musica a palla,

sei solo tu, tu tu

Come una hit estiva 90

ritornerà il Festivalbar

Tu, tu non mi portavi mai le rose

tu solo 200.000 scuse

Tu entravi e uscivi dal mio cuore

come fossi uguale a tutte le altre

Tu, tu, tu, tu

non mi parlavi mai d’amore

tu non mi chiedevi per favore

Sotto voce, sotto il sole e dai

corriamo sulla spiaggia, la sabbia ci scotta

balliamo fino all’alba, la musica a palla

sei solo tu, tu, tu, tu tu

Come una hit estiva

Anni 90 ritornerà al Festivalbar

Oh.

Crediti del brano ▸ Titolo · Festivalbar

· Festivalbar ▸ Artisti · Angy, Jacopo Ottonello

· Angy, Jacopo Ottonello ▸ Autori · Piersante Maruccia, Tom Beaver, Tommaso Cesana, Mario Romano

· Piersante Maruccia, Tom Beaver, Tommaso Cesana, Mario Romano ▸ Produzione · Tom Beaver

· Tom Beaver ▸ Video · director Guido Alberto Mattei, co-director Simone Schimmenti