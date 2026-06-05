6 Giugno 2026
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6 Giugno 2026

Festivalbar di Angy e Jacopo Ottonello: il duetto estivo che cita lo storico programma

Il quinto singolo della cantautrice, in duetto con l'ex Amici, gioca con l'immaginario dello storico programma tv.

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Angy e Jacopo Ottonello sedute a un bar sulla spiaggia, immagine del singolo Festivalbar
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Testo e significato di Festivalbar, il nuovo singolo di Angy insieme a Jacopo Ottonello, uscito il 22 maggio 2026. Un brano che richiama fin dal titolo lo storico programma televisivo che ha segnato le estati musicali italiane, e che gioca su quell’immaginario per raccontare un amore estivo arrivato al capolinea.

Angy, dai musical alla musica

Angy, nata a Milano il 28 febbraio 2008, arriva alla musica dopo diverse esperienze nel musical. Festivalbar è il suo quinto singolo da cantautrice, dopo Temporary Love (2024), OOPS (2024), Te quiero (2025) e Cuore di Scorta (2025).

Parallelamente porta avanti un percorso tra cinema e teatro: ha interpretato Sandy in Grease al Teatro Litta, Penelope nel film Notte prima degli esami remix (regia di Tommaso Renzoni, distribuito da Rai Cinema) e Camilla in Manoho di Valentina Rosano. Nel 2025 ha inoltre pubblicato la raccolta di poesie 16 battiti. Perché a 16 anni il cuore batte più forte (Italic Pequod).

Il ritorno di Jacopo Ottonello

Jacopo Ottonello, conosciuto dal grande pubblico dopo l’esperienza ad Amici, 19 ha esordito discograficamente con l’EP Colori (2020), seguito da Fanny (2023) .

Lo scorso anno è finito al centro dell’attenzione anche per aver raccontato pubblicamente il suo lavoro di operatore ecologico, rivendicandone la dignità.

Il ritorno alla musica è avvenuto a fine 2025, con Solamente mia. Il duetto con Angy in Festivalbar segna ora la sua nuova uscita.

Angy e Jacopo OttonelloFestivalbar: il significato del brano

Festivalbar usa il nome dello storico programma come simbolo di un’estate e di un amore ormai finiti. Il testo alterna ricordi sensoriali (il sapore dell’estate, il profumo di caffè, le corse sulla spiaggia) alla constatazione che tutto si è “spento”, come la città a fine stagione. Il ritornello costruisce il tormentone attorno all’immagine di una hit estiva anni Novanta che “ritornerà al Festivalbar”, trasformando la nostalgia musicale nella cornice del racconto sentimentale.

Il cuore emotivo del brano è nell’elenco di ciò che mancava nella relazione: “tu non mi parlavi mai d’amore, tu non mi chiedevi per favore”, fino alle “200.000 scuse” e a quel partner che “entrava e usciva dal cuore”. La scrittura tiene insieme leggerezza estiva e disincanto, chiudendo su un amore vissuto come una canzone che torna in rotazione ogni estate ma non resta.

Tra gli autori del brano anche un altro ex Amici, Tommaso Cesana.

Il testo di Festivalbar

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Non mi ricordo la prima volta al mare
ma mi ricordo benissimo di te
che avevi addosso il sapore dell’estate
Dalla tua stanza profumo di caffè

Sulle tue labbra resta una kisscam
che pure al buio sai ti riconoscerei
Però tua mamma
forse ci ha visti
nascosti come ad un concerto dei coldplay

E adesso che
si è spento tutto proprio come sta città
Non passa niente che mi tiri su alla radio
Siamo alla fine
Com’è stato? Non si sa
Se non mi chiami non ti chiamo
Tu, tu, tu, tu
non mi parlavi mai d’amore
Tu non mi chiedevi per favore
Sotto voce, sotto il sole
E dai, corriamo sulla spiaggia, la sabbia ci scotta
balliamo fino all’alba, la musica a palla
sei solo tu, tu tu tu
Come una hit estiva Anni 90
ritornerà al Festivalbar

Sei come il sole all’improvviso
una lacrima sul viso
La mattina senza trucco
le mani prima di un tuffo
e non so chi l’ha deciso
tra l’inferno e il paradiso
Voglio starmene ad un bivio
e poi scappare insieme a te

E se si spegnerà pure la notte
andiamo a capo e virgola
ricominciamo tutto come al cinema
E dai, facciamo finta che
domani non sia tutto un errore

E adesso che si è spento tutto proprio come sta città
non passa niente che mi tiri su alla radio.
Siamo alla fine
Com’è stato? Non si sa
Se non mi chiami non ti chiamo

Tu, tu, tu, tu
non mi parlavi mai d’amore
Tu non mi chiedevi per favore
Sotto voce, sotto il sole
e dai, corriamo sulla spiaggia, la sabbia ci scotta
balliamo fino all’alba, la musica a palla,
sei solo tu, tu tu
Come una hit estiva 90
ritornerà il Festivalbar

Tu, tu non mi portavi mai le rose
tu solo 200.000 scuse
Tu entravi e uscivi dal mio cuore
come fossi uguale a tutte le altre

Tu, tu, tu, tu
non mi parlavi mai d’amore
tu non mi chiedevi per favore
Sotto voce, sotto il sole e dai
corriamo sulla spiaggia, la sabbia ci scotta
balliamo fino all’alba, la musica a palla
sei solo tu, tu, tu, tu tu
Come una hit estiva
Anni 90 ritornerà al Festivalbar
Oh.

 

Crediti del brano

  • ▸ Titolo · Festivalbar
  • ▸ Artisti · Angy, Jacopo Ottonello
  • Autori · Piersante Maruccia, Tom Beaver, Tommaso Cesana, Mario Romano
  • Produzione · Tom Beaver
  • ▸ Video · director Guido Alberto Mattei, co-director Simone Schimmenti

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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