Jacopo Ottonello Colori. Come per tutti gli altri quattro cantanti arrivati fino alla semifinale di Amici 19 in onda questa sera è fuori da oggi anche Colori, il primo album di Jacopo Ottonello.

Anche il disco di Jacopo da oggi è disponibile sugli store di musica digitale e nelle piattaforme streaming. La versione fisica del disco invece, in uscita per Kazal con distribuzione Sony Music Italia, come per gli altri album uscirà prossimamente in attesa che i negozi di dischi riaprano.

Jacopo Ottonello Colori

Ecco a seguire la tracklist di Colori, disco di debutto di Jacopo Ottonello con tutti gli autori.