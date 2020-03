Jacopo Ottonello Colori è il titolo del primo album del giovane cantante reduce dall’ultima edizione di Amici 19.

In occasione dell’uscita, per ora solo in digitale, del disco abbiamo raggiunto via Skype Jacopo per parlare con lui di questo importante traguardo.

Jacopo Colori

Questa a seguire è la tracklist del disco mentre qui trovate tutti gli autori del progetto che è anticipato in radio dal brano Cuore di mare scritto da Enrico Nigiotti.

Cuore di mare Luci e cenere Blue Monday Di sabato sera E invece Se parlo di te Disinnescare

Jacopo ha 20 anni e vive a Savona. In lui la passione per la musica nasce per caso all’età di 11 anni.

Nella sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi il ragazzi si è distinto per garbo e gentilezza al punto che, al momento della sua eliminazione, avvenuta nella quarta puntata del serale del programma, la stessa Maria De Filippi si è commossa e ha pianto nel vederlo abbandonare la competizione.

Il disco di Jacopo Ottonello, Colori, è fuori dal 20 marzo 2020 in digital download e streaming qui mentre, su scelta della De Filippi (scelta che riguarda tutti i dischi dei ragazzi in gara nella fase finale del programma) la versione fisica arriverà solo alla fine dell’emergenza Coronavirus.

Qui a seguire ecco la nostra video intervista via Skype con Jacopo.

Foto di Giulia Ballone