Jacopo Ottonello Cuore di mare testo. Il giovane artista attualmente in gara nel serale di Amici 19, esce dal 3 marzo con il suo primo singolo ufficiale.

In attesa di scoprire la data di uscita degli album dei ragazzi di Amici, progetti che quest’anno per volere di Maria De Filippi usciranno tutti nello stesso giorno, Jacopo come la collega di scuola, Giulia (vedi qui) esce con il suo primo singolo.

Il brano scelto per il lancio è Cuore di mare, canzone composta per il giovane artista da Enrico Nigiotti.

Cuore di mare sarà in esclusiva su Tim Music dal 3 marzo per 24 ore dopodiché sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

All Music Italia ha contattato l’autore del brano, Nigiotti, per farsi raccontare come è nata questa canzone…

“Cuore di Mare è una canzone quasi auto-ironica nei confronti del genere maschile. Un ragazzo che si vanta con se stesso di aver superato la fine di una storia d’amore, quasi meravigliandosi di essere inaspettatamente così forte e così freddo.

In realtà il suo è un ‘mantra’ per autoconvincersi perché, come si capisce alla fine del testo, il pensiero è ancora fermo a lei.

È stata Maria De Filippi a contattarmi e a chiedermi di scrivere una canzone.

Sono contento che sia Jacopo Ottonello l’interprete: la sua voce mi piace tanto, è riuscito subito ad entrare nel pezzo come se lo avesse scritto lui.”

A seguire il testo del brano

Jacopo Ottonello Cuore di mare testo

Credevo di essere diverso

di non nascondere la voglia

di chiamarti ancora

ma adesso sono così fermo

così testardo senza niente

che mi cambia strada

dovevo esserlo più spesso

e non so stare a quel miraggio

che sei tu la sola

per non reprimere me stesso

mi pento

E ora che sono qua

tutto sembra avere un senso

sì ora che non mia va

riprendo il mio rispetto

che il cuore batte ancora

senza te

Credevo di essere diverso

E amore, amore, amore e odio

e amore è ciò che sento

ti dura poco troppo poco è solo

un tuo capriccio

e devo dirti che al passato

io rimango fermo

fermo

ma se ti sto pensando

che il cuore batte ancora

senza te

voglio chiederti davvero

se non è un disturbo

preferisco tu non scriva non ci trovo

un senso

la mia mente non riposa

poi non trova sonno

costantemente presa in giro

da ogni tuo discorso

E amore, amore, amore e odio

e amore è ciò che sento

ti dura poco troppo poco è solo

un tuo capriccio

e devo dirti che al passato

io rimango fermo

fermo

ma se ti sto pensando