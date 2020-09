Sarà disponibile dal 25 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Jacopo Come il sole (Kazal / Sony Music Italy).

Jacopo, reduce dall’esperienza di Amici e dalla finale del Festival di Castrocaro, prima dell’inizio dell’estate ha pubblicato l’Ep Colori e il singolo Cuore di Mare scritto da Enrico Nigiotti (ne abbiamo parlato Qui).

Come il sole è per Jacopo un ulteriore step e una dimostrazione di come sono in molti a credere in lui, nella sua musica e in un percorso che si preannuncia interessante.

La produzione di Come il sole è affidata a Michele Canova Iorfida, uno dei più importanti producer italiani, che negli anni ha collaborato con artisti di primissimo piano.

JACOPO COME IL SOLE

“Sin dal primo giorno di registrazione, ero al settimo cielo per il solo fatto che il mio pezzo sarebbe stato poi lavorato da un professionista come Canova. Quando ho sentito il brano nella versione finale con la mia voce mi sono venuti i brividi. Sfido chiunque a non emozionarsi nel momento in cui ti accorgi che il tuo più grande sogno diventa realtà, ovvero quello di far diventare la musica il proprio lavoro.”

Queste le parole di Jacopo per descrivere il nuovo singolo, disponibile in pre save, apripista di un progetto musicale più ampio che vedrà la luce nei prossimi mesi.

COME IL SOLE – IL TESTO

In arrivo prossimamente

Foto di Veronica Argentiero