Jacopo Ottonello, la rinascita e un sogno: tornare ad Amici per presentare “Solamente Mia”

Il brano nasce da una ferita e racconta ciò che resta quando tutto sembra finito: le parole non dette e le verità che bruciano

Jacopo Ottonello, il sogno di Amici e Solamente Mia: significato del testo del nuovo singolo.

Semifinalista del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2019, Jacopo Ottonello rinasce dalle proprie ceneri come un’araba fenice e presenta il nuovo singolo, Solamente Mia, diventato virale sui social in pochissimo tempo.

Il motivo? Alcuni fan hanno proposto: “Raga, scriviamo nella pagina di Instagram di Amici che vogliamo Jacopo come ospite? Che ne dite?“.

Una proposta di cui è venuto a conoscenza anche lo stesso artista, che ha preso subito la palla al balzo, provando ad inseguire – ancora una volta – un sogno: “È stata un’esperienza indimenticabile, che terrò sempre all’interno del mio cuore. Tornare ad Amici sarebbe un sogno, un’emozione indescrivibile“.

Da qui, l’invito a taggare il talent di Maria De Filippi letteralmente ovunque, con la speranza – e noi glielo auguriamo – di poter essere contattato dal programma per presentare Solamente Mia sul palco del Pomeridiano.

JACOPO OTTONELLO, “SOLAMENTE MIA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Solamente Mia nasce da una ferita e racconta ciò che resta quando tutto sembra finito: le parole non dette, i ricordi che non passano e le verità che bruciano.

“C’è chi l’amore lo dimentica e chi invece lo canta, anche quando fa male”.

Ed è proprio da questo dolore che inizia la rinascita. Di fatto, questo brano rappresenta per Jacopo Ottonello una pagina nuova e piena di verità e inaugura un nuovo percorso artistico nel roster di Ebim, fatto di scelte sincere e un ritorno costruito con coraggio, nota dopo nota.

TESTO DEL BRANO

Sei quella cosa
Che non so spiegare
Quella canzone
Che vorrei scordare
Forse potrei sembrare
Uno che non ha cuore
Ma resto qui a pensare
Anche se piove

Sei andata via
E ti cercano anche i cani
Sì, ma ogni giorno
Siamo più lontani
Cosa mi serve adesso
Dirti: ti voglio addosso
Sai il male che mi faccio
Che mi faccio

Dimmi a cosa stai pensando
Cosa è vero
Tanto che non era amore
Non ci credo
Guardami negli occhi
E dimmi che mentivi
Quando sorridevi
Dimmi che non eri mia
Solamente mia
Solamente mia
E se era una bugia
Era una bugia

Ora c’è lei
È tutto da rifare
Un nuovo odore
Un’altra dimensione
Ieri, poi, ho fatto a botte
E ho preso tutte le colpe
Metto insieme i pezzi
E faccio a pezzi la ragione

Dimmi a cosa stai pensando
Cosa è vero
Tanto che non era amore
Non ci credo
Guardami negli occhi
E dimmi che mentivi
Quando sorridevi
Dimmi che non eri mia
Solamente mia
Solamente mia
E se era una bugia
Era una bugia

Dimmi che farai tornare
Indietro il tempo
Che l’amore non si arrenda
A un momento
E che invece si fa forte
Quando è dura
Se anche avevi un po’ paura
Ti sentivi mia
Solamente mia
Solamente mia
E se era una bugia
Era una bugia

È buio
È solitudine
Muoio
Se non sei con me

Dimmi a cosa stai pensando
Cosa è vero
Tanto che non era amore
Non ci credo
Guardami negli occhi
E dimmi che mentivi
Quando sorridevi
Dimmi che non eri mia
Solamente mia
Solamente mia
E se era una bugia
Era una bugia

Dimmi che farai tornare
Indietro il tempo
Che l’amore non si arrenda
A un momento
E che invece si fa forte
Quando è dura
Se anche avevi un po’ paura
Ti sentivi mia
Solamente mia
Solamente mia
E se era una bugia
Era una bugia

