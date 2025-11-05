Jacopo Ottonello, la rinascita e un sogno: tornare ad Amici per presentare “Solamente Mia”

Jacopo Ottonello, il sogno di Amici e Solamente Mia: significato del testo del nuovo singolo.

Semifinalista del talent show Amici di Maria De Filippi nel 2019, Jacopo Ottonello rinasce dalle proprie ceneri come un’araba fenice e presenta il nuovo singolo, Solamente Mia, diventato virale sui social in pochissimo tempo.

Il motivo? Alcuni fan hanno proposto: “Raga, scriviamo nella pagina di Instagram di Amici che vogliamo Jacopo come ospite? Che ne dite?“.

Una proposta di cui è venuto a conoscenza anche lo stesso artista, che ha preso subito la palla al balzo, provando ad inseguire – ancora una volta – un sogno: “È stata un’esperienza indimenticabile, che terrò sempre all’interno del mio cuore. Tornare ad Amici sarebbe un sogno, un’emozione indescrivibile“.

Da qui, l’invito a taggare il talent di Maria De Filippi letteralmente ovunque, con la speranza – e noi glielo auguriamo – di poter essere contattato dal programma per presentare Solamente Mia sul palco del Pomeridiano.

JACOPO OTTONELLO, “SOLAMENTE MIA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Solamente Mia nasce da una ferita e racconta ciò che resta quando tutto sembra finito: le parole non dette, i ricordi che non passano e le verità che bruciano.

“C’è chi l’amore lo dimentica e chi invece lo canta, anche quando fa male”.

Ed è proprio da questo dolore che inizia la rinascita. Di fatto, questo brano rappresenta per Jacopo Ottonello una pagina nuova e piena di verità e inaugura un nuovo percorso artistico nel roster di Ebim, fatto di scelte sincere e un ritorno costruito con coraggio, nota dopo nota.

TESTO DEL BRANO

Sei quella cosa

Che non so spiegare

Quella canzone

Che vorrei scordare

Forse potrei sembrare

Uno che non ha cuore

Ma resto qui a pensare

Anche se piove

Sei andata via

E ti cercano anche i cani

Sì, ma ogni giorno

Siamo più lontani

Cosa mi serve adesso

Dirti: ti voglio addosso

Sai il male che mi faccio

Che mi faccio

Dimmi a cosa stai pensando

Cosa è vero

Tanto che non era amore

Non ci credo

Guardami negli occhi

E dimmi che mentivi

Quando sorridevi

Dimmi che non eri mia

Solamente mia

Solamente mia

E se era una bugia

Era una bugia

Ora c’è lei

È tutto da rifare

Un nuovo odore

Un’altra dimensione

Ieri, poi, ho fatto a botte

E ho preso tutte le colpe

Metto insieme i pezzi

E faccio a pezzi la ragione

Dimmi a cosa stai pensando

Cosa è vero

Tanto che non era amore

Non ci credo

Guardami negli occhi

E dimmi che mentivi

Quando sorridevi

Dimmi che non eri mia

Solamente mia

Solamente mia

E se era una bugia

Era una bugia

Dimmi che farai tornare

Indietro il tempo

Che l’amore non si arrenda

A un momento

E che invece si fa forte

Quando è dura

Se anche avevi un po’ paura

Ti sentivi mia

Solamente mia

Solamente mia

E se era una bugia

Era una bugia

È buio

È solitudine

Muoio

Se non sei con me

Dimmi a cosa stai pensando

Cosa è vero

Tanto che non era amore

Non ci credo

Guardami negli occhi

E dimmi che mentivi

Quando sorridevi

Dimmi che non eri mia

Solamente mia

Solamente mia

E se era una bugia

Era una bugia

Dimmi che farai tornare

Indietro il tempo

Che l’amore non si arrenda

A un momento

E che invece si fa forte

Quando è dura

Se anche avevi un po’ paura

Ti sentivi mia

Solamente mia

Solamente mia

E se era una bugia

Era una bugia