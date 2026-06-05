Testo e significato di Viva la Vasca, il nuovo singolo di Benji & Fede, fuori per Warner Records / Warner Music Italy. A ventisei anni dall’uscita della canzone originale di Alex Britti, il duo riporta uno dei ritornelli più riconoscibili dei primi anni 2000 dentro una nuova estate.

Il brano parte da un immaginario immediatamente identificabile e lo ribalta in chiave attuale: l’eco del classico di Britti diventa il punto di partenza per una canzone leggera dal profumo estivo, costruita su incontri fugaci, ironia e un atteggiamento disincantato, lontano dai cliché del latin lover. Arriva dopo il debutto del primo podcast del duo, Caro Amico, e anticipa un tour estivo che precederà il ritorno live autunnale con Sempre in due – Live a teatro.

Benji & Fede – Viva la Vasca : il significato del brano

Viva la Vasca non è una semplice rilettura nostalgica, ma una canzone nuova che recupera l’energia scanzonata dell’originale di Alex Britti filtrandola attraverso lo sguardo di Benji & Fede. Il punto di partenza è il risveglio dopo una serata, tra cali di autostima e il vocale della madre, e da lì il pezzo si muove su un incontro estivo destinato a non durare.

L’immagine centrale è quella della vasca, rifugio ironico in cui il protagonista si rifugia quando le cose non vanno come sperava (“e se mi dici no metto un film / che tanto tutto passa / mi butto nella vasca”). La scrittura gioca con la ripetizione sillabica del ritornello (“va-va-vasca”, “fe-fe-festa”) e con un’autoironia che smonta la figura del seduttore: “e poi dentro la mia vasca ne porto solo una su un milione / non sono solo un altro latin lover”. Anche un accenno all’attualità entra nel testo in chiave leggera (“con tutte queste guerre sai c’è bisogno un po’ d’amore”), senza appesantire il tono da tormentone balneare.

Il videoclip ufficiale, per la regia di Marco Braia, vede la partecipazione speciale di Alex Britti: mentre Benji & Fede restano immersi nelle loro vasche, circondati da ballerine e coreografie che richiamano l’estetica colorata di Wes Anderson, Britti irrompe in scena aprendo il racconto verso un pool party estivo fatto di musica e riff di chitarra.

Il testo di Viva la Vasca

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

In questa va-va-vasca

faccio una fe-fe-festa

Mi sveglio stamattina

con la testa nella vasca

con un calo di autostima

e un vocale di mia mamma

“cosa hai fatto ieri sera?

perché non ti fai sentire?”

tornerai a casa a cena

Io le avrei voluto dire

“ho conosciuto una ragazza

che era bella da sposare”

era del 2006 come l’Italia del mondiale

ci siamo fatti un giro

e quando le ho chiesto dove andiamo

mi ha detto “dai magari ci sentiamo”

Te ne vai via così

tra le stelle come su un’astronave

io resto coi miei guai

metto un film

che tanto tutto passa

mi butto nella vasca

Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso

Mi bagno, m’asciugo e inizia qui lo spasso

E mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso

E mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui

In questa va-va-vasca

faccio una fe-fe-festa

Ma davvero te ne vai senza dirmi nemmeno qual è il tuo nome?

con tutte queste guerre sai c’è bisogno un po’ d’amore

e poi dentro la mia vasca ne porto solo una su un milione

non sono solo un altro latin lover

io non ho piano b

ma se vuoi ce lo possiamo inventare

e se mi dici “no” metto un film

che tanto tutto passa

mi butto nella vasca

Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso

Mi bagno, m’asciugo e inizia qui lo spasso

E mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso

E mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui

In questa va-va-vasca

faccio una fe-fe-festa

Viva la va-va-vasca

viva la fe-fe-festa

In questa va-va-vasca

faccio una fe-fe-festa

Viva la va-va-vasca

viva la fe-fe-festa

In questa va-va-vasca

faccio una fe-fe-festa

Viva la va-va-vasca

viva la fe-fe-festa

Nel testo Benji & Fede lavorano soprattutto sull’autoironia del corteggiamento andato a vuoto, usando la vasca come immagine ricorrente di un rifugio leggero. Il brano resta dentro una scrittura volutamente spensierata, più interessata a costruire un tormentone estivo che a chiudere il racconto con una vera conclusione sentimentale.

Crediti del brano ▸ Titolo · Viva la Vasca

· Viva la Vasca ▸ Artista · Benji & Fede

· Benji & Fede ▸ Autori · Benjiamin Mascolo, Federico Rossi, Alex Britti, Raige, Fabio Campedelli, Pietro Miano

· Benjiamin Mascolo, Federico Rossi, Alex Britti, Raige, Fabio Campedelli, Pietro Miano ▸ Produzione · Chef P, thisisfabio

· Chef P, thisisfabio ▸ Etichetta · Warner Records / Warner Music Italy