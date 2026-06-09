Torna Musicultura 2026, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore, giunto alla 37ª edizione. La fase finale si svolge a Macerata dal 16 al 20 giugno, con le due serate conclusive di spettacolo allo Sferisterio il 19 e 20 giugno, condotte per il secondo anno consecutivo da Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio. Main media partner è la Rai.

Sul palco si alterneranno grandi ospiti e gli otto giovani vincitori del concorso, usciti da una selezione record che è partita lo scorso novembre con 2.656 canzoni iscritte.

Musicultura 2026, gli ospiti allo Sferisterio

Gli ospiti confermati sul palco dello Sferisterio sono Brunori Sas, Tosca, Planet Funk, Le Vibrazioni, Maria Antonietta & Colombre, Riccardo Rossi, Santamarea, Giampaolo Morelli e Alan Sorrenti.

Tra le assenze, quella di Ron. A spiegarla è il direttore artistico Ezio Nannipieri: “Un augurio speciale va a Ron, contrariamente al previsto non potrà essere con noi, i medici gli hanno prescritto un periodo di riposo, a Rosalino va il nostro affettuoso arrivederci.”

I vincitori del Concorso Musicultura 2026

Con gli ospiti ci saranno gli otto vincitori e vincitrici della 37ª edizione, tutti autori dei propri brani. Questi i nomi, con città di provenienza e titolo della canzone:

Rosita Brucoli (Milano) – Agente!

(Milano) – Claudio Covato (Siracusa) – Chiddu ca ma resta

(Siracusa) – DDUMA (Lecce) – Fimmine de guerra

(Lecce) – MEZZANERA (Bologna) – Piume

(Bologna) – Narratore Urbano (Torino) – Il mio coinquilino vuole uccidermi

(Torino) – Isabella Privitera (Bologna) – Eya

(Bologna) – Giovanni Toscano (Pisa) – Emma

(Pisa) – Giulia Trovò (Treviso) – Se non dovessi più tornare

I vincitori sono stati designati dal Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, i cui primi firmatari nel 1990 furono Fabrizio De André e Giorgio Caproni, e che oggi riunisce decine di nomi della musica e della cultura italiane, da Claudio Baglioni a Carmen Consoli, da Vasco Rossi a Giorgia.

I premi in palio

Sarà il voto del pubblico dello Sferisterio, al termine delle due serate del 19 e 20 giugno, a decretare il vincitore assoluto di Musicultura 2026, a cui andranno i 20.000 euro del Premio Banca Macerata. Verranno inoltre assegnati la Targa della Critica Piero Cesanelli (3.000 euro), il Premio Nuovo Imaie (10.000 euro, per la realizzazione di un tour), il Premio per il miglior testo (2.000 euro) e il Premio Grotte di Frasassi (2.000 euro), che prevede anche una residenza artistica nelle grotte marchigiane. Per il terzo anno viene conferito anche il Premio La Casa in riva al Mare (2.000 euro), assegnato da una giuria di detenuti della Casa di reclusione di Barcaglione di Ancona.

La Controra, il festival diffuso in città

Accanto al concorso torna La Controra, la costola del festival che dal 16 al 20 giugno anima piazze, cortili e palazzi del centro storico di Macerata con concerti, incontri e mostre a ingresso libero. Tra gli ospiti Ermanno Cavazzoni, Fabio Concato, Paola Turci, Francesco Sarcina, Stefano Dal Bianco, Susanna Nicchiarelli, Giampaolo Morelli, Tosca e Brunori Sas, insieme ai vincitori. Il programma completo è su musicultura.it.

Le serate in tv e i biglietti

Le serate dello Sferisterio diventeranno un programma televisivo, in onda su Rai 1 in seconda serata il 13 luglio, con diffusione internazionale su Rai Italia. La radio ufficiale del festival è Rai Radio1, mentre Rainews24 e TgR completeranno il racconto della manifestazione.

I biglietti per le serate del 19 e 20 giugno sono acquistabili su Vivaticket e nei punti vendita del circuito.