Fasma ha pubblicato venerdì 5 giugno il nuovo singolo Tulipani, realizzato insieme al produttore GG. Il brano arriva dopo l’EP Re Lucertola Tiranna, che aveva aperto una fase più intima del suo percorso, e si muove su un contrasto tra la dolcezza del pianoforte e le chitarre distorte del ritornello.

Fasma, di cosa parla “Tulipani”

Tra domeniche che sanno di derby, distanze percorse senza più voglia e notti che sembrano non finire, Tulipani racconta la stanchezza emotiva di chi si ferisce, si allontana e prova a interrompere i meccanismi che riportano sempre alle stesse ferite. Un brano costruito sull’alternanza tra scrittura vulnerabile e composizione più dura, in cui chitarre e bassi lasciano emergere il dolore senza addolcirlo.

È lo stesso Fasma a spiegare il senso del brano:

“Tulipani è un urlo fatto di parole pensate. Il titolo dolce come un fiore, il contenuto brutale come la vita. In questa canzone c’è sofferenza non fine a se stessa, una sofferenza utilizzata come spinta, come trampolino per una speranza nuova, quella di non cadere sempre nelle stesse trappole, di non reagire sempre nello stesso modo, quella di reagire, di aprire gli occhi e iniziare ad avanzare. Le sonorità scelte insieme a GG seguono perfettamente questo dualismo, da una parte la delicatezza del piano fino ad arrivare alla carica delle chitarre nel ritornello.”

Il brano è tra le uscite recensite nelle pagelle ai nuovi singoli del 5 giugno firmate da Alvise Salerno.

Chi è Fasma

Nome d’arte di Tiberio Fazioli, nato a Roma nel 1996, Fasma esordisce nel 2016 fondando la crew WFK insieme al produttore GG. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con Per sentirmi vivo, poi certificato doppio disco di platino, e l’anno successivo torna all’Ariston tra i Big con Parlami. Negli anni ha costruito un percorso tra pop rap ed emo-rap, fino al recente EP Re Lucertola Tiranna e a questo nuovo Tulipani.

I crediti di “Tulipani”

Autore: Tiberio Fazioli. Compositori: Luigi Zammarano, Raffaele Riefoli, Diego Amantini. Produttore: GG.