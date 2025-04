Fasma: biografia, discografia, canzoni famose e collaborazioni

Fasma è un cantautore e rapper romano che negli ultimi anni si è affermato come una delle voci più originali della scena musicale italiana. In questa scheda ripercorriamo la sua biografia, la discografia, le collaborazioni più importanti e i traguardi raggiunti.

A seguire la biografia di Fasma.

Biografia – Chi è Fasma?

Fasma, pseudonimo di Tiberio Fazioli, nasce a Roma il 17 dicembre 1996. Fin da piccolo si avvicina alla musica, iniziando a comporre le sue prime canzoni all’età di 13 anni. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al produttore GG, Barak da Baby e al suo manager Tommy l’Aggiustatutto.

Nel 2017 pubblica i brani Marylin M. (certificato Disco d’Oro), M. Manson, Lady D. e Monnalisa, successivamente raccolti nell’EP WFK.1 (2018). Nello stesso anno si classifica secondo nella sezione Giovani al Summer Festival.

Il 2 novembre 2018 pubblica il suo primo album ufficiale Moriresti per vivere con me?, mentre nel 2019 esce il singolo Mi ami. Supera le selezioni di Sanremo Giovani 2019 accedendo tra le “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2020, dove si classifica terzo con Per sentirmi vivo (doppio Disco di Platino). Nel 2021 ritorna come Big con il brano Parlami (Disco di Platino).

Nel 2023 pubblica il suo terzo album Ho conosciuto la mia ombra!, anticipato dai singoli F.B.F.M., SETIAMO e Lei parlò di lui. Nel 2024 escono i nuovi singoli Mille Notti e Piccola e nel 2025 Vacci piano.

Nome d’arte

Fasma è il nome d’arte scelto da Tiberio Fazioli. “Fasma” deriva dal greco antico e significa “fantasma”, a rappresentare le emozioni invisibili che si trasformano in musica.

Fasma discografia

2018 WFK.1 (EP)

(EP) 2018 – Moriresti per vivere con me? (Album)

– (Album) 2020 – Io sono Fasma (Album)

– (Album) 2023 – Ho conosciuto la mia ombra! (Album)

– (Album) 2024 – Mille notti (singolo)

(singolo) 2024 – Piccola (singolo)

(singolo) 2025 – Vacci piano (singolo)

Partecipazioni a Sanremo

2020 – Per sentirmi vivo (Nuove Proposte – 3º posto)

– (Nuove Proposte – 3º posto) 2021 – Parlami (Big – 18º posto)

Collaborazioni

Oddio – Oni One feat. Fasma (2019)

– Oni One feat. Fasma (2019) Urla – Caleydo feat. Fasma (2023)

Canzoni famose di Fasma

Marylin M.

Per sentirmi vivo

Parlami

Mille Notti

Indelebile

Ultimo aggiornamento: aprile 2025. Segnalazioni: redazione@allmusicitalia.it