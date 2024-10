Fasma fuori con il nuovo singolo “Piccola” e canta di una grande donna piena di sfaccettature

Fasma è pronto a lanciare un nuovo singolo. Da venerdì 18 ottobre sarà disponibile Piccola, già in presave.

Il brano segue a Mille notti pubblicato lo scorso luglio e diventato virale su Tik Tok.

“‘Piccola’ è una metafora per tutto ciò che ci rende ancorati a una parte di noi che dovrebbe rimanere nel passato, che ci permette di crescere anagraficamente ma non emotivamente.

Oggi si ha paura di perdere, e per non farlo non ci si mette mai in gioco”.

FASMA – Piccola

Piccola è un brano dal ritmo lento, che ricorda quasi una ninna nanna e accompagna nella descrizione di una ragazza bella e tormentata, triste e malinconica, semplice e complicata allo stesso tempo, forte e orgogliosa, che avrebbe bisogno di aiuto ma preferisce vivere nella propria solitudine.

Il rapper e cantautore romano Fasma dimostra nuovamente di saper dosare le parole dando valore a ogni loro significato e condensando in poche e semplici frasi l’essenza di una ‘Piccola’ grande donna piena di sfaccettature.

Piccola arriva a distanza di pochi mesi da Mille notti, brano con cui Fasma ha segnato il suo ritorno dopo la pubblicazione dell’album Ho conosciuto la mia ombra! nel 2023 anticipato dai singoli F.B.F.M., SETIAMO e Lei parlò di lui.