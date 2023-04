Fasma, il nuovo concept album, “Ho conosciuto la mia ombra!”, raccontato canzone per canzone

Fasma nuovo album fuori dal 14 aprile. L’artista ha pubblicato il suo terzo disco con il suo fedele amico e Producer, GG.

Lunedì 17 aprile l’artista sarà alla Discoteca Laziale di Roma con uno speciale appuntamento instore. Tutti i dettagli sul sito.

In Ho conosciuto la mia ombra! Fasma si è cimentato per la prima volta con un Concept album, un disco che racconta una sola storia, quella di un viaggio dentro il proprio buio interiore, della battaglia nell’accettarlo e, al tempo stesso nell’imparare a conviverci perché, perché ci sia luce, è necessario ci sia anche il buio.

Il nostro direttore ha incontrato e intervistato l’artista (trovate qui la video intervista) e nel farlo ha spiegato a Fasma che trova bellissima la doppia chiave di lettura di questo album. Ho conosciuto la mia ombra! è infatti un’unica storia che, come fosse una serie tv, si evolve in 12 puntata/canzoni.

Al tempo stesso ogni canzone è godibile a se stante, come se le 12 tracce che compongono il disco fossero a loro volta 12 cortometraggi.

