23 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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23 Giugno 2026

Fasma porta “Regno Spietato” nei club: quattro date per la nuova fase live

Dopo il Bisco Tour, Fasma debutta nei club con quattro concerti in programma tra novembre e dicembre 2026.

Tour di Oriana Meo
Fasma durante un'esibizione dal vivo annuncia il Regno Spietato Tour 2026 nei club italiani.
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Fasma ha annunciato il Regno Spietato Tour 2026, una serie di quattro concerti che tra novembre e dicembre lo porterà per la prima volta nei club italiani. Dopo i live del Bisco Tour, il cantautore romano inaugura una nuova fase del suo percorso dal vivo con appuntamenti a Milano, Bologna, Roma e Napoli.

Fasma concerti 2026: le date del tour

Data Location Città
29 novembre 2026 Gate Milano
30 novembre 2026 Locomotiv Club Bologna
3 dicembre 2026 Alcazar Live Roma
5 dicembre 2026 Duel Club Napoli

Il nuovo tour di Fasma

L’annuncio è arrivato il 19 giugno a Roma durante una tappa del Bisco Tour, il progetto live con cui l’artista ha scelto di riportare al centro il contatto diretto con il pubblico. Sul palco di Testaccio Estate, davanti a circa 2.000 persone, ha svelato le prime date del nuovo tour.

Con Regno Spietato, Fasma passa per la prima volta alla dimensione dei club, spazi più raccolti rispetto ai contesti affrontati negli ultimi anni. Un cambiamento che arriva dopo l’uscita dell’EP Re Lucertola Tiranna, pubblicato a gennaio 2026.

Il percorso di Fasma

Fasma, nome d’arte di Tiberio Fazioli, ha iniziato a farsi conoscere nella seconda metà degli anni Dieci con i singoli Marylin M., M. Manson e Monnalisa, pubblicati insieme alla crew WFK.

Nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte con Per sentirmi vivo, certificato doppio disco di platino. L’anno successivo è tornato sul palco dell’Ariston tra i Big con Parlami, anch’esso certificato doppio platino.

Negli anni ha alternato album, singoli e progetti indipendenti, mantenendo una forte attenzione alla dimensione live. Il Bisco Tour e ora il Regno Spietato Tour rappresentano l’evoluzione più recente di questo percorso.

Biglietti e prevendite

I biglietti per tutte le date del Regno Spietato Tour 2026 sono già disponibili attraverso i canali ufficiali dell’artista e al link dedicato: https://linktr.ee/regnospietato.

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