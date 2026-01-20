20 Gennaio 2026

Fasma & GG: l’autenticità come resistenza nel nuovo EP “Re lucertola tiranna”. Nel progetto anche un feat con un “ex Amici”

In uscita venerdì 23 gennaio, il nuovo progetto dell'artista romano è un viaggio tra drum & bass e introspezione.

Fasma e GG Re lucertola tiranna
Il percorso di Fasma & GG si arricchisce di un nuovo, fondamentale tassello. Si intitola Re lucertola tiranna il nuovo EP disponibile da venerdì 23 gennaio, annunciato oggi attraverso un video manifesto che definisce i contorni di una ricerca artistica tanto violenta quanto necessaria.

Dopo il singolo Eii, il rapper romano torna con un progetto che è, prima di tutto, un invito a tagliare col passato per riscoprire la propria verità.

Il cuore concettuale dell’opera è racchiuso nella copertina: un T-Rex giocattolo a cui è stata recisa la coda. Si tratta di un richiamo esplicito all’autotomia, ovvero la capacità di alcuni animali di mutilarsi volontariamente per sfuggire a un predatore e sopravvivere. Per Fasma, questo gesto simbolico rappresenta la necessità di abbandonare schemi, aspettative e sistemi omologanti che allontanano dall’unicità individuale. Ciò che viene perso non è un lutto definitivo, ma il prezzo da pagare per una rinascita più autentica.

Fasma copertina EP Re lucertola tiranna

La metafora del dinosauro e la ricerca sonora

Nel video di presentazione, Fasma si lascia andare a una riflessione cruda sul tempo e sulla percezione di sé. “Mi sento fermo ma in movimento, in una gabbia che non mi fa respirare ma in cui respiro benissimo”, recita il testo del manifesto, che prosegue con l’immagine di un artista che si sente un “dinosauro”, un tipo all’antica che proprio nella sua apparente estraneità al presente ritrova la propria umanità.

Questa complessità lirica si riflette in un sound che rompe gli schemi del passato. Re lucertola tiranna non si adagia su un unico genere ma esplora territori variegati come sonorità intime e acustiche guidate dal pianoforte, chitarre distorte che richiamano l’anima rock dell’artista ed echi dance e produzioni con forti influenze drum & bass.

L’obiettivo dichiarato è dare spazio alla musica senza filtri, dove il basso deve far ballare e la cassa della batteria deve sancire il tempo di un’emozione, lasciando anche che le chitarre parlino quando le parole non bastano più.

Bisco Tour: la musica torna tra la gente

Non si ferma, nel frattempo, l’attività live con il Bisco Tour. Il progetto, nato dall’esigenza di Fasma di abbattere le barriere tra palco e pubblico, continuerà a proporre eventi gratuiti e aperti a tutti. L’idea è quella di un “abbraccio collettivo” in cui la scaletta cambia ogni volta e la presenza di ospiti a sorpresa rende ogni tappa un’esperienza unica e irripetibile.

In un mercato musicale spesso dominato da calcoli algoritmici, Fasma & GG scelgono la strada della resistenza. Re lucertola tiranna non è solo un titolo, ma la rivendicazione di un’identità che accetta di mutare pur rimanendo fedele a se stessa, come un dinosauro risvegliato in un mondo frenetico che non ha ancora imparato a guardarsi attorno.

